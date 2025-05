Brocchi ricorda | Io dall’Inter al Milan? Non la presi bene arrivai alla Pinetina e mi dissero…

Brocchi ricorda il suo passaggio dall'Inter al Milan, le dichiarazioni dell'ex centrocampista rossonero sull'addio ai nerazzurriIn una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Christian Brocchi è tornato a parlare anche del suo passato con l'Inter. Tanti i temi toccati dall'ex numero 32 del Milan.TRASFERIMENTO – «Non la presi bene: ero amico di Vieri e Di Biagio e volevo giocarmela lì. Ma non mi fu data la possibilità di scegliere: arrivai una mattina alla Pinetina ed era tutto fatto. Però era una rivincita perché il Milan, dopo tanti anni nel settore giovanile, non aveva creduto in me. E poi invece mi acquistò»EURODERBY – «L'emozione più grande è l'euroderby: atmosfera incredibile a San Siro. Ma contro l'Ajax segnai un gol non visto: palla dentro di mezzo metro. Non lo ricorda nessuno perché poi vincemmo 3-2, ma se fosse finita 2-2 Galliani avrebbe mostrato l'immagine di quel gol insieme a quello di Muntari.

