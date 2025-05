Bricolo Con Vinitaly Chicago rilanciamo il vino italiano negli Usa

vino italiano è attrattivo, sta bene, è ricercato, è un'eccellenza davvero del Made in Italy nel mondo. Oggi presentiamo Vinitaly Chicago per rilanciare con forza la presenza del vino italiano negli Stati Uniti d'America". Lo ha detto il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, a margine dell'evento "Inside Italian Wine's Next Move in America" a Washington. Vinitaly.USA è in programma a Chicago il 5 e 6 ottobre prossimi.

Vinitaly, Bricolo “Regione Lazio sta facendo un grande lavoro” - ROMA (ITALPRESS) – “È una realtà importantissima che dal punto vista vitivinicolo cresce sempre di più”. Lo ha dichiarato il Presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, parlando della Regione Lazio che parteciperà alla 57ª edizione di Vinitaly. “Stiamo parlando di vini apprezzatissimi e correttamente promossi – aggiunge -. La Regione sta facendo un grande lavoro da questo punto di vista e riesce attraverso l’attività a sostegno delle cantine a promuovere la grande eccellenza del vino italiano e del made in Italy nel mondo. 🔗unlimitednews.it

“Dai naturali ai deacolati, lascio un Vinitaly aperto a tutti. Trump? Ci ha compattato”. L’addio di Maurizio Danese a Veronafiere - L'ad della Fiera di Verona traccia un bilancio di questi dieci anni. Tra gli obiettivi raggiunti, la divisione tra business e wine lover e l'incoming di buyer. "Il momento più difficile? Quello del Covid" 🔗gamberorosso.it

Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene - Al Vinitaly a grande paura dei dazi fa tremare il settore vitivinicolo ma non è che, fino alla decisione di Donald Trump di imporre nuove tariffe, non ci fossero guai in Paradiso. Anzi. Qualche settimana fa, ma ancora oggi è così, i produttori hanno temuto, e continuano a farlo, le decisioni dell’Ue. Che vorrebbe imporre […] The post Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Bricolo "Con Vinitaly Chicago rilanciamo il vino italiano negli Usa" - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il vino italiano è attrattivo, sta bene, è ricercato, è un'eccellenza davvero del Made in Italy nel ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Veronafiere chiude la maratona americana tra new york e washington per vinitaly.usa 2025 a chicago - Veronafiere promuove il vino italiano negli Stati Uniti con la maratona tra New York e Washington, preparando Vinitaly.usa 2025 a Chicago, ampliato con olio d’oliva e nuove opportunità di export. 🔗gaeta.it

Veronafiere scommette sugli Usa, in ottobre Vinitaly torna a Chicago - Tour negli Stati uniti per presentare la principale manifestazione dedicata al vino e Marmomac, dedicata al settore lapideo. Appuntamenti anche in Brasile e Cina ... 🔗msn.com