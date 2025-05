Brescia torna la Spaccagambe | attesi più di 2 500 atleti da tutta Italia Cos’è e perché si chiama così

Brescia, 2 maggio 2025 – Sabato 3 maggio a Brescia, tra Campo di Marte e sul Monte Maddalena sono attesi più di 2.500 atleti provenienti da tutta Italia per la 5° edizione della 'Spaccagambe', la gara non competitiva organizzata da Ginnastica militare dinamica Italiana 1978."perché si chiama così? Spaccagambe è il nome dell'ultimo esercizio della prima ora di allenamento. Un nome che fa paura solo a pensarlo, un esercizio tosto che in realtà è la combinazione di quattro attività diverse, con una funzionalità impressionante": è così che la racconta il suo organizzatore Matteo Sainaghi, Ceo e fondatore di Ginnastica dinamica miltare Italiana 1978, progetto a cui ha dato vita nel 2013 insieme a Mara Uggeri che oggi, con più di 60.000 iscritti e circa 500 centri in tutto lo stivale, è la società sportiva con più tesserati d'Italia e d'Europa, certificata e promossa come disciplina sportiva dal CONI attraverso il CSI.

