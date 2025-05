Brescia-Juve Stabia | le probabili formazioni

Brescia-Juve Stabia si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.Brescia-Juve Stabia,: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi sono reduci da un successo molto importante sul campo del Cittadella che ha portato loro a 38 punti, fuori dalla zona play-out. A tre giornate dal termine, alla squadra di Maran servono altri punti pesanti per essere tranquilli.Gli stabiesi hanno battuto il Catanzaro nell'ultimo turno ed hanno cinque punti di sulla sesta. La squadra di Pagliuca è già certa dei playoff, ma potrebbe anche insidiare il quarto posto.LE probabili formazioni Brescia(4-3-1-2): Lezzerini, Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow, Bisoli, Verreth, Besaggio, Galazzi, Mancini, Borrelli.

