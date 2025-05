Brescia il rilancio del parco Tarello parte dalle Gloriette | Basta degrado e criminalità

Brescia, 2 maggio 2025 – Il piano di rilancio del centrale parco Tarello di Brescia parte dalla riqualificazione dello storico padiglione delle Gloriette, che il Comune intende cedere, per una cifra pari a 38mila e 500 euro complessivi, a un’azienda o a un'associazione che lo ristrutturi e che aggiunga dei servizi adeguati. Il parco, una delle aree verdi urbane più grandi e frequentate di Brescia, negli ultimi mesi è stato teatro di alcune criticità. Sono stati diversi gli interventi della Polizia locale al fine di contrastare episodi di degrado e criminalità. Negli ultimi quattro mesi nell'area sono state arrestate due persone e altre sei denunciate. La struttura inutilizzata Per migliorare la qualità dell'area e renderla più vivibile l'amministrazione comunale ha così deciso di pubblicare la manifestazione di interesse cercando d'intervenire soprattutto sulla struttura presente nel parco – ora inutilizzata – e destinarla a un uso commerciale. 🔗 Ilgiorno.it - Brescia, il rilancio del parco Tarello parte dalle Gloriette: “Basta degrado e criminalità” , 2 maggio 2025 – Il piano didel centraledidalla riqualificazione dello storico padiglione delle, che il Comune intende cedere, per una cifra pari a 38mila e 500 euro complessivi, a un’azienda o a un'associazione che lo ristrutturi e che aggiunga dei servizi adeguati. Il, una delle aree verdi urbane più grandi e frequentate di, negli ultimi mesi è stato teatro di alcune criticità. Sono stati diversi gli interventi della Polizia locale al fine di contrastare episodi di. Negli ultimi quattro mesi nell'area sono state arrestate due persone e altre sei denunciate. La struttura inutilizzata Per migliorare la qualità dell'area e renderla più vivibile l'amministrazione comunale ha così deciso di pubblicare la manifestazione di interesse cercando d'intervenire soprattutto sulla struttura presente nel– ora inutilizzata – e destinarla a un uso commerciale. 🔗 Ilgiorno.it

