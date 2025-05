Brescia | Festival dei vini e dei sapori di Lombardia

Brescia: Festival dei vini e dei sapori di Lombardia

Domenica 4 maggio la centralissima Piazza del Mercato di Brescia sarà teatro di un intenso viaggio tra sapori, cultura e tradizione.

Programma della giornata:
Ore 10:00 Santa Messa nella Basilica Ss. Faustino e Giovita
Ore 11:00 Apertura Stand
Ore 11:15 Convegno "Turismo, Territorio e.

“Festival dei Vini e Sapori di Lombardia”, terza edizione a Brescia - Domenica 4 maggio, presso Piazza del Mercato, protagoniste le 11 Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia, in un tour enogastromico, ma non solo: numerose le iniziative a corollario dell'evento. 🔗quibrescia.it

Il Festival dei Vini e Sapori della Lombardia approda a Brescia - Domenica 4 maggio, Piazza del Mercato a Brescia accoglie la terza edizione del Festival dei Vini e Sapori di Lombardia: degustazioni, masterclass, attività per bambini e le 11 Strade del Vino ... 🔗italiaatavola.net

Domenica 4 maggio Brescia sarà capitale dei vini e sapori di Lombardia - Domenica 4 maggio Brescia ospiterà il Festival dei Vini e dei Sapori di Lombardia. Un'occasione unica per scoprire una regione straordinaria. 🔗elivebrescia.tv