Brentford contro Manchester United – formazione statistiche e anteprima

Brentford contro Manchester UnitedBrentford ha il lusso di una squadra quasi adatta per la corsa, ma dopo aver giocato solo giovedì sera Frank potrebbe cercare di apportare alcune modifiche.Kristoffer Ajer, Ben Mee, Mathias Jensen e Rico Henry sono tutte opzioni per entrare nella XI iniziale, se necessario.È bello rivederti là fuori, @Mdeligt04 #Mufc #Uel pic.twitter.comcrg8mnwpqx– Manchester United (@Manutd) 2 maggio 2025Lo United sono senza diogo Dalot, Lisandro Martinez e Joshua Zirkzee e il manager Ruben Amorim riposerebbero i giocatori con la sua attenzione sulla seconda tappa contro Bilbao.Matthijs de Ligt, Mason Mount e Amad Diallo sono usciti dalla panchina in Spagna e potrebbero iniziare. 🔗 2025-05-02 14:13:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Team News perha il lusso di una squadra quasi adatta per la corsa, ma dopo aver giocato solo giovedì sera Frank potrebbe cercare di apportare alcune modifiche.Kristoffer Ajer, Ben Mee, Mathias Jensen e Rico Henry sono tutte opzioni per entrare nella XI iniziale, se necessario.È bello rivederti là fuori, @Mdeligt04 #Mufc #Uel pic.twitter.comcrg8mnwpqx–(@Manutd) 2 maggio 2025Losono senza diogo Dalot, Lisandro Martinez e Joshua Zirkzee e il manager Ruben Amorim riposerebbero i giocatori con la sua attenzione sulla seconda tappaBilbao.Matthijs de Ligt, Mason Mount e Amad Diallo sono usciti dalla panchina in Spagna e potrebbero iniziare. 🔗 Justcalcio.com

Cosa riportano altre fonti

“Ci meritavamo di più” dopo la 13a sconfitta della stagione del Manchester United contro Forest - 2025-04-01 23:42:00 Breaking news: Il capo del Manchester United Ruben Amorim crede che la sua squadra meriti di più dalla loro sconfitta per 1-0 contro la Foresta di Nottingham, ma ha ammesso la propria inefficienza in attacco a costare loro il gioco. I Red Devils hanno subito la 13a sconfitta della stagione per gentile concessione dello sforzo da solista dell’ex giocatore Anthony Elanga, ma sono stati sfortunati a non prendere qualcosa il gioco dopo essere andato vicino con una serie di possibilità. 🔗justcalcio.com

Leicester City contro Manchester United: formazione, statistiche e anteprima - 2025-03-14 18:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Manchester United ha finalmente mostrato ciò che potevano essere sotto Ruben Amorim con un display scintillante per separare la Real Sociedad in Europa League ieri sera. Lo United ha spazzato via il club della Liga con Bruno Fernandes che ha segnato una tripletta, tra cui due penalità, in una vittoria per 4-1 che ha completato un trionfo aggregato per 5-2. 🔗justcalcio.com

Manchester United-Arsenal LIVE 0-0: Calafiori contro Zirkzee - Manchester United-Arsenal 0-0 MARCATORI - AZIONI SALIENTI - 3` - Pasticcio della difesa United: Merino per poco non anticipa Onana che esce... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Premier League: l’Arsenal umilia il City 5-1 e vola a +9. Ko lo United, vince il Tottenham; Brentford “ammazzagrandi”, quanti successi delle Bees contro le big di Premier; Premier League LIVE dalle 15: Manchester United e Tottenham per uscire dalla crisi; Premier League 2024-2025: Brentford-Liverpool, le probabili formazioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Manchester United travolto dalle polemiche dopo la semifinale: scoppia il caos sull’arbitraggio - Due grandi casi da moviola hanno agitato la semifinale fra Athletic Bilbao e Manchester United: sotto accusa il tocco di mano di Garnacho e il mancato ... 🔗fanpage.it

Nottingham, si complica la corsa Champions! Il Brentford vince 0-2 - Nel posticipo della 34^ giornata di Premier League, il Nottingham Forest cade in casa contro il Brentford 0-2, e complica la corsa alla Champions League. Decidono Schade e Wissa che approfittano di du ... 🔗msn.com

Classifica marcatori ponderata estero 23/04: Budmir si avvicina a Lewandowski nella Liga - Lewandowski conserva il primo posto nella classifica marcatori ponderata della Liga. Sempre secondo Mbappé del Real Madrid e si conferma al terzo posto Budimir, che si avvicina con l'1-0 e il rigore ... 🔗fantacalcio.it