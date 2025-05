Bremer racconta l’infortunio | Mesi difficili sono diventato una persona migliore e un atleta migliore Ecco la cosa che mi manca di più – VIDEO

Bremer, difensore della Juve, ha raccontato il suo infortunio nel corso del nuovo episodio di Bremer Inside. Le sue dichiarazioniAttraverso il proprio profilo Instagram, Gleison Bremer ha raccontato così i suoi Mesi di infortunio. cosa ha detto il difensore bianconero. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Bremer (@Bremer)PAROLE – «L’inizio è stato difficile perché sono una persona indipendente e non mi piace dipendere dagli altri. Subito dopo l’intervento chirurgico avevo bisogno di mia moglie per tutto e questo è stato molto duro. Il primo mese l’ho passato nel letto, con antibiotici e ho fatto qualche esercizio per non perdere massa muscolare. Il primo mese è stato difficile perché non riuscivo neanche a mettere il piede per terra. 🔗 Juventusnews24.com - Bremer racconta l’infortunio: «Mesi difficili, sono diventato una persona migliore e un atleta migliore. Ecco la cosa che mi manca di più» – VIDEO , difensore della Juve, hato il suo infortunio nel corso del nuovo episodio diInside. Le sue dichiarazioniAttraverso il proprio profilo Instagram, Gleisonhato così i suoidi infortunio.ha detto il difensore bianconero. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)PAROLE – «L’inizio è stato difficile perchéunaindipendente e non mi piace dipendere dagli altri. Subito dopo l’intervento chirurgico avevo bisogno di mia moglie per tutto e questo è stato molto duro. Il primo mese l’ho passato nel letto, con antibiotici e ho fatto qualche esercizio per non perdere massa muscolare. Il primo mese è stato difficile perché non riuscivo neanche a mettere il piede per terra. 🔗 Juventusnews24.com

