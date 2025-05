Bremer racconta l'incubo crociato | "Il primo mese a letto con gli antibiotici avevo bisogno di mia moglie per tutto"

Attraverso i propri canali social, all'interno di un format che si chiama Inside, il difensore brasiliano della Juventus racconta il percorso.

Bremer si racconta: «Arrivare alla Juve è stato qualcosa di enorme. Ho avuto l'opportunità di mostrare il mio valore. Prima di iniziare ogni stagione faccio questa cosa». Il difensore della Juve Gleison Bremer è intervenuto sul proprio profilo Instagram per il format Bremer Inside, in cui ha raccontato il suo arrivo in bianconero. «Vedevo la Juventus vincere tutti i titoli e proprio in quell'anno era arrivato Cristiano Ronaldo.

Bremer racconta l'infortunio: «Mesi difficili, sono diventato una persona migliore e un atleta migliore. Ecco la cosa che mi manca di più». Bremer, difensore della Juve, ha raccontato il suo infortunio nel corso del nuovo episodio di Bremer Inside. Attraverso il proprio profilo Instagram, Gleison Bremer ha raccontato così i suoi mesi di infortunio. «L'inizio è stato difficile perché sono una persona indipendente e non mi piace dipendere dagli altri.

Bremer, lesione al legamento crociato: 6 mesi di stop

Juventus, Bremer: "Vincere la Coppa Italia il momento più bello. Volevo lo Scudetto, è una storia che devo ancora scrivere qui". La stagione di Gleison Bremer è ufficialmente finita da tempo, complice quella rottura del legamento crociato in cui sta raccontando diversi passaggi sia della sua carriera.

Infortuni al ginocchio, Carboni è solo l'ultimo: da Bremer a Carvajal e Zapata, quanti crociati saltati. Perché continuano a susseguirsi infortuni di grave entità che riguardano in tanti, troppi casi i legamenti e in particolare il crociato del ginocchio?