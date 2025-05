Braglia sicuro | Al 999% lo Scudetto è già del Napoli la vedo difficile per l’Inter

© Internews24.com - Braglia sicuro: «Al 99,9% lo Scudetto è già del Napoli, la vedo difficile per l'Inter» Braglia, l'ex portiere ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Napoli: le sue dichiarazioniL'ex portiere Stefano Braglia ha parlato a TMW Radio di Napoli e Inter. Braglia ha condiviso le sue opinioni sulla accesa lotta per il titolo di campione d'Italia tra i nerazzurri e i partenopei. Con la stagione che volge al termine e le due squadre impegnate in una serrata competizione, le dichiarazioni di Braglia hanno offerto spunti interessanti per il prosieguo del campionato. LE PAROLE DI Braglia – «l'Inter credo che avrà una partita molto complicata, così come il Napoli, ma il Napoli avrà motivazioni diverse. Al 99,9% lo Scudetto è già del Napoli. Il Lecce è in lotta per la salvezza, ma può sempre servire un punto al Napoli. E' l'Inter dietro ora. La vedo difficile per l'Inter che vinca tutte le partite che mancano.

