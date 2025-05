Bper 300 borse di studio a studenti meritevoli | a Bergamo 13 premi

Bper Banca rinnova concretamente il proprio impegno a favore dei territori, ponendo particolare attenzione al mondo della scuola, dell’istruzione e delle giovani generazioni.Istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena, oggi Bper Banca, il premio è giunto quest’anno alla 58ª edizione, mantenendo intatta la sua vocazione originaria.Anche quest’anno, sono 300 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori premiati dall’Istituto che si sono distinti durante l’anno scolastico 2023-2024. I giovani, provenienti da 52 province italiane, tra cui 100 diplomati al quinto anno, hanno ricevuto ciascuno un assegno da 500 euro, per un valore complessivo dell’iniziativa pari a 150mila euro.Hanno potuto concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti e le studentesse che, oltre ad avere un rapporto di clientela con Bper personalmente o tramite il proprio nucleo familiare, hanno riportato una media scolastica superiore a 810 o un voto di maturità non inferiore a 90100, risultando regolarmente iscritti all’anno scolastico successivo. 🔗 Bergamonews.it - Bper, 300 borse di studio a studenti meritevoli: a Bergamo 13 premi Banca rinnova concretamente il proprio impegno a favore dei territori, ponendo particolare attenzione al mondo della scuola, dell’istruzione e delle giovani generazioni.Istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena, oggiBanca, ilo è giunto quest’anno alla 58ª edizione, mantenendo intatta la sua vocazione originaria.Anche quest’anno, sono 300 glie le studentesse delle scuole superioriati dall’Istituto che si sono distinti durante l’anno scolastico 2023-2024. I giovani, provenienti da 52 province italiane, tra cui 100 diplomati al quinto anno, hanno ricevuto ciascuno un assegno da 500 euro, per un valore complessivo dell’iniziativa pari a 150mila euro.Hanno potuto concorrere all’assegnazione dellediglie le studentesse che, oltre ad avere un rapporto di clientela conpersonalmente o tramite il proprio nucleo familiare, hanno riportato una media scolastica superiore a 810 o un voto di maturità non inferiore a 90100, risultando regolarmente iscritti all’anno scolastico successivo. 🔗 Bergamonews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bper assegna 13 borse di studio a studenti meritevoli bergamaschi - Bper Banca rinnova concretamente il proprio impegno a favore dei territori, ponendo particolare attenzione al mondo della scuola, dell’istruzione e delle giovani generazioni. Istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena, oggi Bper Banca, il Premio è giunto quest’anno alla 58ª edizione, mantenendo intatta la sua vocazione originaria. Anche quest’anno, sono 300 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori premiati dall’Istituto che si sono distinti durante l’anno scolastico 2023-2024. 🔗bergamonews.it

La sindaca elargisce borse di studio da 300 euro e premi per gli studenti con la media voto tra 8 e 10 - Cerimonia di consegna delle borse di studio e dei riconoscimenti per il merito in Comune. Un evento promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare l’impegno nello studio delle giovani generazioni. 21 le studentesse e gli studenti che per l’anno scolastico 2023/2024 hanno... 🔗padovaoggi.it

Borse di studio per i giovani. TiLab assegna 40mila euro - Visto il successo della prima edizione, qualche mese fa il progetto TiLab ha deciso di riproporre le borse di studio per gli allievi che frequentano i corsi di specializzazione. Ed ha avuto riscontri ancora più positivi di quelli del passato. Sono infatti quasi il doppio i giovani che hanno applicato per ricevere un contributo di mille euro, destinato a rendere meno oneroso il loro sogno di continuare a specializzarsi dopo aver concluso un percorso nelle scuole superiori. 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

BPER, 300 borse di studio a studenti meritevoli; Bper, 300 borse di studio a studenti meritevoli di tutta Italia: in Liguria assegnati quattro premi; Con 100 e vinci il Gruppo BPER premia gli studenti correntisti più meritevoli; Contro caro alloggi studenti: +60% borse studio dai Collegi Universitari di Merito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

BPER, 300 borse di studio a studenti meritevoli - (Teleborsa) - BPER Banca rinnova concretamente il proprio impegno a favore dei territori, ponendo particolare attenzione al mondo della scuola, dell’istruzione e delle giovani generazioni. Istituito n ... 🔗finanza.repubblica.it

Bper, 300 borse di studio a studenti meritevoli di tutta Italia: in Liguria assegnati quattro premi - Genova. Giunge quest’anno alla 58esima edizione il Premio Bper Banca, istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena. Sono 300 gli studenti e le studentesse delle scuole ... 🔗msn.com

Rimini, 500 euro a testa donati dalla banca a otto studenti meritevoli: ecco i nominativi - Otto i premi assegnati a Rimini e provincia: Perla Elina Lemmikki Bartoccioni, Mouhamadou Lamine Seck, Sofia Marchini, Giuseppe Lino Aukusti Bartoccioni, Nicole Baldacci, Laura Maione, Sophia Iazzetta ... 🔗altarimini.it