Boxe | in Arabia Saudita Alvarez contro Scull

Boxe è sempre protagonista Riyad. In Arabia Saudita lo spettacolo continua, dopo il GP di F1 di qualche settimana fa, con gli sport di combattimento. C'è il fenomeno e Canelo Alvarez, che ha firmato un ricchissimo contratto con 'Riyadh Season' in vista dell'incontro contro il cubano di Berlino Williams Scull (diretta ed esclusiva in Pay per View su Dazn) per la riunificazione del titolo mondiale dei Supermedi ('Canelo' detiene tre corone, Scull quella dell'Ibf) "Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho sempre sognato di combattere in un altro paese diverso dagli Stati Uniti o dal Messico, e ora sono molto vicino a realizzare questo desiderio. Ma devo ammettere che ho fatto una gran fatica ad ambientarmi. Qui è tutto diverso, ed è per questo che sono venuto tre settimane prima del combattimento.

