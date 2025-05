Anteprima24.it - Boxe, Foiano di Val Fortore: europeo Gallo tra Picardi e Zara

Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per la grande sfida per il titoloprofessionistico dei pesitra il bronzo olimpico di Pechino 2008 Vincenzo, campano di Casoria, e il sassarese Cristian. La cintura è stata lasciata vacante dell’inglese Charlie Edwards, di cuiera sfidante ufficiale, e sarà questo incontro a decretare il nuovo campione continentale. L’appuntamento è per venerdì 9 marzo nel comune didi Val, in provincia di Benevento, con la diretta di RaiSport dalle ore 22, sul ring allestito al Green Village (località Mazzocca) con l’organizzazione della PromoItalia. Si tratterà della terza sfida tra i due, che si sono affrontati già in occasione del titolo italiano nel 2021 e del titolo Ebu Silver nel 2022, con la vittoria diin entrambi i casi, e che questa volta si affronteranno con in palio la prestigiosa cintura europea. 🔗 Anteprima24.it