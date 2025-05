Boxe | Canelo Alvarez contro William Scull in palio il titolo mondiale unificato dei supermedi

Canelo Alvarez, almeno per la sua parabola professionistica. Il messicano sale sul ring per la prima volta nel 2025. Affronterà William Scull, trentaduenne cubano residente a Berlino: in palio c’è la cintura mondiale unificata dei pesi supermedi, che attualmente non è tale perché Scull detiene quella IBF, conquistata lo scorso 19 ottobre contro il russo Vladimir Shishkin.I favori del pronostico sono unanimemente a favore di Canelo, se non altro perché sono in molti a vedere questa come una tappa di passaggio per lui verso quello dichiarato come il vero confronto, quello con Terence Crawford. Il tutto nonostante, ad ogni modo, la tecnica, che è pienamente cubana, di Scull non sia da sottovalutare. Come non lo è nemmeno il suo record: imbattuto. 23 combattimenti, 23 vittorie di cui 9 per KO. 🔗 Oasport.it - Boxe: Canelo Alvarez contro William Scull, in palio il titolo mondiale unificato dei supermedi Combattimento numero 67 in carriera per, almeno per la sua parabola professionistica. Il messicano sale sul ring per la prima volta nel 2025. Affronterà, trentaduenne cubano residente a Berlino: inc’è la cinturaunificata dei pesi, che attualmente non è tale perchédetiene quella IBF, conquistata lo scorso 19 ottobreil russo Vladimir Shishkin.I favori del pronostico sono unanimemente a favore di, se non altro perché sono in molti a vedere questa come una tappa di passaggio per lui verso quello dichiarato come il vero confronto, quello con Terence Crawford. Il tutto nonostante, ad ogni modo, la tecnica, che è pienamente cubana, dinon sia da sottovalutare. Come non lo è nemmeno il suo record: imbattuto. 23 combattimenti, 23 vittorie di cui 9 per KO. 🔗 Oasport.it

Boxe: in Arabia Saudita Alvarez contro Scull - La boxe è sempre protagonista Riyad. In Arabia Saudita lo spettacolo continua, dopo il GP di F1 di qualche settimana fa, con gli sport di combattimento. C’è il fenomeno e Canelo Alvarez, che ha firmato un ricchissimo contratto con ‘Riyadh Season’ in vista dell’incontro contro il cubano di Berlino Williams Scull (diretta ed esclusiva in Pay per View su Dazn) per la riunificazione del titolo mondiale dei Supermedi (‘Canelo’ detiene tre corone, Scull quella dell’Ibf) “Sono davvero entusiasta di essere qui. 🔗sportface.it

