Bottiglia rotta in pugno commette tre rapine in 20 minuti; la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa 20 giorni fa… Arrestato a Roma 32enne residente a Latina

Latina da oltre venti giorni, è stato Arrestato dai carabinieri di Tor Bella Monaca dopo aver commesso tre rapine in rapida successione nel quartiere di Roma Est. L’arresto, avvenuto il 29 aprile, ha svelato una storia più complessa, che vede il 32enne coinvolto in un circolo di disagi che vanno ben oltre il crimine stesso.Un drammatico ritorno a casa e la scomparsaLa famiglia del 32enne, che non riceveva sue notizie dal 5 aprile, aveva segnalato la sua scomparsa alle forze dell’ordine. Dopo giorni di attesa e appelli sui social, il 26 aprile la polizia lo aveva rintracciato in zona Eur, dove l’uomo era stato trovato in stato di alterazione e trasportato all’ospedale Sant’Eugenio. Nonostante fosse stato dimesso il 29 aprile, il suo ritorno a casa sarebbe stato breve: la famiglia, arrivata per prenderlo, ha trovato l’uomo già scomparso dall’ospedale, con il personale che ha dichiarato di non sapere dove fosse andato. 🔗 Dayitalianews.com - Bottiglia rotta in pugno, commette tre rapine in 20 minuti; la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa 20 giorni fa… Arrestato a Roma 32enne residente a Latina ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 32 anni, scomparso dalla sua casa dida oltre venti, è statodai carabinieri di Tor Bella Monaca dopo aver commesso trein rapida successione nel quartiere diEst. L’arresto, avvenuto il 29 aprile, ha svelato una storia più complessa, che vede ilcoinvolto in un circolo di disagi che vanno ben oltre il crimine stesso.Un drammatico ritorno a casa e laLadel, che non riceveva sue notizie dal 5 aprile,segnalato la suaalle forze dell’ordine. Dopodi attesa e appelli sui social, il 26 aprile la polizia lorintracciato in zona Eur, dove l’uomo era stato trovato in stato di alterazione e trasportato all’ospedale Sant’Eugenio. Nonostante fosse stato dimesso il 29 aprile, il suo ritorno a casa sarebbe stato breve: la, arrivata per prenderlo, ha trovato l’uomo già scomparso dall’ospedale, con il personale che ha dichiarato di non sapere dove fosse andato. 🔗 Dayitalianews.com

Se ne parla anche su altri siti

Tentata rapina a dei ragazzini con una bottiglia di vetro rotta, 21enne ubriaco arrestato a Como - Un 21enne salvadoregno è stato arrestato a Como per tentata rapina dopo aver minacciato ragazzi con una bottiglia rotta. 🔗notizie.virgilio.it

Como, l’aggressore dei giardini a lago patteggia: aveva ferito un connazionale con una bottiglia rotta - Como, 28 aprile 2025 – Ha deciso di patteggiare, questa mattina davanti al giudice di Como, dopo aver passato il fine settimana in camera di sicurezza, arrestato sabato per lesioni aggravate. In cella era finito un tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio, con precedenti di polizia e senza fissa dimora che in seguito a una lite, aveva ferito a una mano con i cocci di una bottiglia, un connazionale di 24 anni residente a Canzo. 🔗ilgiorno.it

Como, ragazzini minacciati con bottiglia rotta per rapina: arrestato straniero - L'uomo è stato immediatamente individuato e portato in Questura. Qui sono emersi i suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. 🔗imolaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Rapina choc: chiede soldi alla commessa, poi le rompe una bottiglia in testa - Ha quindi spaccato una bottiglia di birra in testa a una commessa dopo averle rifilato un pugno e poi, non contento, ha tentato di colpire al volto un’altra dipendente accorsa in aiuto della ... 🔗lanazione.it

Tifosi maranza per Clodiense-Cittadella under 13: bottigliata e pugno a un genitore, sospesa la partita di calcio - L.P., colpito alla testa con una bottiglia di vetro dopo essere intervenuto in supporto ad un altro genitore che a sua volta era stato colpito con un pugno da tre giovani provenienti da Cittadella. 🔗ilgazzettino.it