Borse asiatiche ai massimi da più di un mese dopo che la Cina ha aperto alla possibilità di trattare con gli Stati Uniti a patto che dimostrino di essere "pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali". Tokyo avanza dell'1,2%, Hong Kong dell'1,7%, Sydney dell'1,1%, Seul dello 0,7% mentre sono chiusi per festività i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen.Le speranze di un allentamento delle tensioni commerciali spingono anche i future sull'Europa, dove l'euro Stoxx sale dell'1,2%, e su Wall Street, dove l'S&P 500 ieri ha messo a segno la sua ottava seduta consecutiva nonostante i risultati di Apple (-3,8%) abbiano deluso per quanto riguarda le vendite in Cina e Amazon abbia offerto previsioni di utile operativo sotto le attese (-3,2% nel post-trading).In calo l'oro (-0,4% a 3. 🔗 Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo: Cina apre a dialogo con USA, mercati sperano in tregua commerciale ai massimi da più di un mese dopo che laha aperto alla possibilità di trattare con gli Stati Uniti a patto che dimostrino di essere "pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali". Tokyo avanza dell'1,2%, Hong Kong dell'1,7%, Sydney dell'1,1%, Seul dello 0,7% mentre sono chiusi per festività i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen.Le speranze di un allentamento delle tensioni commerciali spingono anche i future sull'Europa, dove l'euro Stoxx sale dell'1,2%, e su Wall Street, dove l'S&P 500 ieri ha messo a segno la sua ottava seduta consecutiva nonostante i risultati di Apple (-3,8%) abbiano deluso per quanto riguarda le vendite ine Amazon abbia offerto previsioni di utile operativo sotto le attese (-3,2% nel post-trading).In calo l'oro (-0,4% a 3. 🔗 Quotidiano.net

