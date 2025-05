Borsa | Milano chiude in forte rialzo Ftse Mib +192%

Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,92% a 38.327 punti. 🔗 Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +1,92% Seduta ampiamente positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in aumento dell'1,92% a 38.327 punti. 🔗 Quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in forte calo del 3,41% - La Borsa di Milano chiude in forte calo, in linea con gli altri listini europei con i timori dei dazi americani. L'ultimo indice Ftse Mib cede il 3,41% a 37.736 punti. In fondo al listino principale Stellantis (-10,1%), Stm (-8,3%) e Iveco (-7,7%). 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88% - Seduta di chiaro recupero, facendo di qualche frazione meglio degli altri mercati azionari europei, per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita del 2,88% a 35.007 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +1,92% - Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,92% a 38.327 punti. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Borsa: Milano forte (+1,3%) con l'Europa dopo avvio Wall street - I mercati azionari del Vecchio continente proseguono in chiaro rialzo con il rasserenamento del clima sui dazi dopo l'avvio di Wall street e i dati macroeconomici dagli Stati Uniti. (ANSA) ... 🔗ansa.it

La Borsa del 28 aprile, riparte il risiko bancario e Milano chiude a +0,3% - Ops a sorpresa di Mediobanca su Banca Generali, al via anche l’Ops di di Unicredit su Banco Bpm. Ancora al centro la stagione delle trimestrali, che entra nel vivo anche in Europa ... 🔗quifinanza.it