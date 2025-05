Borsa | Milano chiude in forte rialzo Ftse Mib +192%

Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,92% a 38.327 punti. 🔗 Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +1,92% Seduta ampiamente positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in aumento dell'1,92% a 38.327 punti. 🔗 Quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in forte calo del 3,41% - La Borsa di Milano chiude in forte calo, in linea con gli altri listini europei con i timori dei dazi americani. L'ultimo indice Ftse Mib cede il 3,41% a 37.736 punti. In fondo al listino principale Stellantis (-10,1%), Stm (-8,3%) e Iveco (-7,7%). 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88% - Seduta di chiaro recupero, facendo di qualche frazione meglio degli altri mercati azionari europei, per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita del 2,88% a 35.007 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +1,92% - Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,92% a 38.327 punti. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Borsa: Milano forte (+1,3%) con l'Europa dopo avvio Wall street - I mercati azionari del Vecchio continente proseguono in chiaro rialzo con il rasserenamento del clima sui dazi dopo l'avvio di Wall street e i dati macroeconomici dagli Stati Uniti. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Borsa: Milano apre in forte rialzo (+1,22%) - Avvio in forte rialzo per Piazza Affari in scia alle prove di dialogo tra Cina e Stati Uniti sui dazi. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell'1,22%, a 38.063 punti. 🔗quotidiano.net