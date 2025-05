Borsa | Milano apre in forte rialzo +122%

forte rialzo per Piazza Affari in scia alle prove di dialogo tra Cina e Stati Uniti sui dazi. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell'1,22%, a 38.063 punti. 🔗 Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in forte rialzo (+1,22%) Avvio inper Piazza Affari in scia alle prove di dialogo tra Cina e Stati Uniti sui dazi. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell'1,22%, a 38.063 punti. 🔗 Quotidiano.net

Borsa, Milano apre in forte calo: Ftse Mib -2,68% - Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L’indice Ftse Mib si attesta a 32.753,72 punti, trainato al ribasso dalle performance negative di Buzzi (-5,18%), A2a (-4,51%), Eni (-4,44%) e Saipem (-4,4%). 🔗lapresse.it

Dazi, la Borsa di Milano apre in rosso e i mercati crollano in tutto il mondo - La Borsa di Milano ha aperto in calo dell'1%, con Francoforte che invece registra il risultato peggiore in Europa e tracolla al -8,1%. In tutto il mondo, i mercati stanno continuando a pagare l'effetto dei dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump. 🔗fanpage.it

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,36% - La seduta a Piazza Affari si apre in rialzo. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,36% a quota 38.466 punti. Sugli scudi Tim che rimbalza (+3,1% a 0,28 euro). Bene anche i titoli del risiko bancario con Banco Bpm om progresso dello 0,52%, Unicredit dello 0,25% e Generali che sale dello 0,68 per cento. 🔗quotidiano.net

Borsa, Milano apre in forte calo: Ftse Mib -2,68% - Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L’indice Ftse ... 🔗msn.com

La Borsa di Milano chiude in forte rialzo, +1,42%. Europa brillante - Wall Street intanto accelera. Il Dow Jones sale del 2,77% a 40.267,95 punti, il Nasdaq avanza del 4,21% a 16.988,03 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 3,27% a 5.461,12 punti. (ANSA ... 🔗ansa.it