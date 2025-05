Borsa Merci di Foggia il grano viene quotato come 10 anni fa | Guerra commerciale contro di noi

anni, ma alla Borsa Merci di Foggia le quotazioni del grano duro di oggi sono le stesse di allora. Il 29 aprile 2015, il fino venne quotato 305-310 euro alla tonnellata; il 30 aprile 2025, il valore di scambio riconosciuto al fino è di 310-315 euro. A dieci anni di distanza. 🔗 Foggiatoday.it - Borsa Merci di Foggia, il grano viene quotato come 10 anni fa: "Guerra commerciale contro di noi" Sono passati 10, ma alladile quotazioni delduro di oggi sono le stesse di allora. Il 29 aprile 2015, il fino venne305-310 euro alla tonnellata; il 30 aprile 2025, il valore di scambio riconosciuto al fino è di 310-315 euro. A diecidi distanza. 🔗 Foggiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Borsa merci di Foggia: scende la quotazione del grano e aumentano le importazioni dall'estero - Per la terza seduta consecutiva il prezzo del grano alla Borsa Merci della Camera di Commercio di Foggia ha registrato un significativo ribasso. Il grano duro è stato quotato 32 euro al quintale. Per questo Confagricoltura Foggia, con l’approssimarsi della campagna cerealicola 2025, esprime la... 🔗foggiatoday.it

"Bivacchi e sporcizia all’ex borsa merci" - Il 7 aprile scorso la proprietà ha sgomberato i giacigli e ripulito l’area ma ora la situazione è tornata esattamente quella di prima e nessuno se ne preoccupa: risposte non ne arrivano. Chiediamo alle istituzioni di intervenire: tutti si rimpallano la responsabilità ed è diventata una questione politica ormai, legata al progetto bloccato. Mi riferisco al progetto dell’ex borsa merci, uno dei 19 bocciati dalla nuova Giunta che avrebbe però permesso di riqualificare la zona. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuovo codice della strada, tecnologie e sicurezza alla guida: ecco cosa cambierà. Il convegno alla Borsa Merci - Le nuove norme del codice della strada in vigore, quelle prossime a essere attuate e una più vasta consapevolezza delle tecnologie a disposizione e quale uso farne quando si è alla guida. È su questi temi che si è tenuto questa mattina, presso la sala Borsa Merci di Arezzo, il convegno sulla... 🔗arezzonotizie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Borsa Merci di Foggia, il grano viene quotato come 10 anni fa: Guerra commerciale contro di noi; Grano duro, quotazioni nuovamente in calo: - 5 euro/t. a Borsa Merci Foggia (30 aprile). Il Fino vale solo 310-315 euro; Quotazione in picchiata e navi di grano dall'estero: perché l'epoca dell'oro giallo di Capitanata rischia di finire; Il grano duro perde 1 euro al giorno da tre settimane. Quotazioni a picco (-7 euro/t.) a Borsa Merci Foggia (9 aprile): il Fino vale 315-320. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grano pagato ai produttori come nel 2015, ma costi di produzione alle stelle - Grano pagato ai produttori come nel 2015, ma costi di produzione alle stelle Cia Puglia: “Siamo all’assurdo, stesse quotazioni di 10 anni fa: 31 ... 🔗ilsipontino.net

Si abbassa il prezzo del grano pugliese, aumentano le importazioni dal Canada - Il prezzo del grano pugliese in occasione della Borsa merci di Foggia è sceso di 7 euro, toccando quota 315 euro a tonnellata, mentre aumentano le importazioni di grano canadese del 68% nel 2024. 🔗rainews.it

GRANO: COLDIRETTI PUGLIA, PREZZO IN CALO DI 7 EURO A TONNELLATA A FOGGIA - Con il prezzo del grano pugliese che scende di altri 7 euro a tonnellata alla borsa merci di Foggia e le importazioni di grano canadese in aumento del 68% nel 2024, è importante tutelare le ... 🔗puglialive.net