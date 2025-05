Borsa | l' Europa apre forte col disgelo Cina-Usa sui dazi

Cina ha lanciato segnali di dialogo agli Usa sui dazi, facendo sperare gli investitori una una de-escalation nella guerra commerciale. Parigi avanza dell'1,53%, Francoforte dell'1,43% e Londra dell'1,01%. 🔗 Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre forte col disgelo Cina-Usa sui dazi Avvio deciso per le Borse europee dopo che laha lanciato segnali di dialogo agli Usa sui, facendo sperare gli investitori una una de-escalation nella guerra commerciale. Parigi avanza dell'1,53%, Francodell'1,43% e Londra dell'1,01%. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Borsa: l'Europa apre forte col disgelo Cina-Usa sui dazi - Avvio deciso per le Borse europee dopo che la Cina ha lanciato segnali di dialogo agli Usa sui dazi, facendo sperare gli investitori una una de-escalation nella guerra commerciale. Parigi avanza dell'1,53%, Francoforte dell'1,43% e Londra dell'1,01%. 🔗quotidiano.net

Borsa, Milano apre in forte calo: Ftse Mib -2,68% - Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L’indice Ftse Mib si attesta a 32.753,72 punti, trainato al ribasso dalle performance negative di Buzzi (-5,18%), A2a (-4,51%), Eni (-4,44%) e Saipem (-4,4%). 🔗lapresse.it

Borsa: l'Europa apre pesante con Trump, Francoforte -1,3% - Borse europee in calo dopo l'annuncio di Donald Trump di colpire Canada, Messico e Cina con nuovi dazi e in attesa che il presidente americano parli oggi al Congresso. Francoforte scivola dell'1,27%, Parigi dell'1,03% e Londra dello 0,65%, con gli investitori che monitorano anche la situazione geopolitica dopo lo stop agli aiuti americani all'Ucraina. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Borsa: l'Europa apre forte col disgelo Cina-Usa sui dazi; Meloni mette sul tavolo 25 miliardi per le imprese. Ue: «Bazooka sul tavolo». Trump: «So quello che sto facendo». Hong Kong crolla, apre a -3,76%, Tokyo a -2,6%; Borsa: verso avvio in forte rialzo per l'Europa, +2,4% future Eurostoxx; Dazi, Trump: «Tratteremo con l'Ue come un unico blocco». Borse, nuovo crollo a Wall Street: Nasdaq a -7%. E l'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Borsa: l'Europa apre forte col disgelo Cina-Usa sui dazi - Avvio deciso per le Borse europee dopo che la Cina ha lanciato segnali di dialogo agli Usa sui dazi, facendo sperare gli investitori una una de-escalation nella guerra commerciale. Parigi avanza dell' ... 🔗ansa.it

Borsa: l'Europa apre in rialzo, Parigi invariata, Londra +0,24% - Aprono in rialzo le principali borse europee. Parigi appare invariata a 7.536 punti,e Londra guadagna lo 0,24% a 8.435 punti. In rialzo Francoforte (+0,44% a 22.339 punti) e Madrid (+0,48% a 13.418 pu ... 🔗ansa.it

Borsa: Europa in rialzo, Francoforte +0,47% - Si apre in rialzo la seduta sulle Borse in Europa. Parigi segna in avvio un +0,04%, Londra +0,13% e Francoforte +0,47 per cento. Gli investitori si preparano a una intensa giornata di bilanci trimestr ... 🔗msn.com