Borsa | Europa conclude in forte aumento Francoforte +25%

Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento del 2,5%, seguita da Parigi in crescita del 2,3% e da Amsterdam salita del 2,2%. Più caute Madrid e Londra, che hanno segnato comunque un aumento finale rispettivamente dell'1,2 e dell'1,1%.

Borsa: l'Europa conclude in violento calo, Parigi -4,7% - Mercati azionari del Vecchio continente ancora in scivolata con l'introduzione dei dazi statunitensi: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un ribasso del 5,1%, seguita da Parigi e Amsterdam in calo del 4,7%. Londra ha ceduto il 4,4% finale, mentre Francoforte ha perso il 4%. 🔗quotidiano.net

Borsa: l'Europa conclude piatta, cauta Londra - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa, pur con una leggera intonazione positiva: la Borsa migliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con una crescita dello 0,8%, seguita da Parigi e Francoforte in rialzo dello 0,2%. Londra ha concluso sulla parità, mentre Amsterdam ha segnato un ribasso finale dello 0,1%. 🔗quotidiano.net

Borsa: Europa conclude in forte aumento, Francoforte +2,5% - (ANSA) - MILANO, 02 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento del 2,5%, seguita da Parigi in crescit ... 🔗msn.com

Borsa: Milano forte (+1,3%) con l'Europa dopo avvio Wall street - I mercati azionari del Vecchio continente proseguono in chiaro rialzo con il rasserenamento del clima sui dazi dopo l'avvio di Wall street e i dati macroeconomici dagli Stati Uniti. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Borsa: Europa in forte rialzo dopo pausa Trump sui dazi, +7,8% Ftse Mib - L'euro-yen si attesta a 161,22, con la moneta nipponica che si apprezza dello 0,3%. E' in forte rialzo anche il Bitcon, che sale del 5,8% a 82.216,4 dollari. Acquisti forti sull'oro con il future ... 🔗ilsole24ore.com