Borja Iglesias arriva al meglio a Bernabéu

arrivata in redazione:La versione migliore di fare Borja Iglesiasdal suo ritorno a celticoquesta domenica è presentata al Santiago Bernabéu. L'attaccante di Santiagués viene dalla marcatura Quattro gol nelle ultime due partite LightningsHa fatto una tripletta a Barcellona In Montjuïctuttavia, non è servito a ottenere la vittoria e la squadra di Vigués ha finito per perdere al 98 ° minuto, e quattro giorni dopo ha fatto il secondo gol del 3-0 che hanno raggiunto davanti a lui Villarreal.In sole 96 ore, Borja Iglesias Ha segnato quattro gol, solo uno in meno rispetto al resto della stagione. Nel calcolo totale del campionato di somma nove E vuole superare la doppia cifra nei cinque giorni rimasti dal campionato.

