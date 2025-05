Borderlands 4 | svelati nuovi dettagli durante il PlayStation State of Play

durante il recente evento PlayStation State of Play, 2K e Gearbox Software hanno presentato in anteprima mondiale un approfondimento di venti minuti su Borderlands 4, accompagnato da un nuovo trailer di gamePlay che ha mostrato elementi inediti del titolo in arrivo. L’attenzione si è concentrata su due dei quattro nuovi Cacciatori della Cripta, . 🔗 (Adnkronos) –il recente eventoof, 2K e Gearbox Software hanno presentato in anteprima mondiale un approfondimento di venti minuti su4, accompagnato da un nuovo trailer di gameche ha mostrato elementi inediti del titolo in arrivo. L’attenzione si è concentrata su due dei quattroCacciatori della Cripta, . 🔗 Periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Twisted Metal 2: Data di Uscita, Trailer Esplosivo e Nuovi Personaggi Svelati! - Amanti del caos su quattro ruote, preparatevi! Il rombo dei motori sta per tornare a far tremare il vostro divano. La seconda stagione di Twisted Metal è alle porte e, fidatevi, sarà un vero e proprio inferno su ruote! Dimenticate le strade tranquille, qui si fa sul serio con gare mortali e personaggi fuori di testa pronti a tutto per la vittoria. Pronti a scommettere su chi arriverà al traguardo (ammesso che ci arrivi)? Data Uscita Twisted Metal 2: Scopri Quando Torna la Serie TV Più Folle del Streaming L'attesa è quasi finita! Peacock ha finalmente svelato la data di uscita ... 🔗mistermovie.it

Milan: infortunio Emerson Royal, svelati i nuovi tempi di recupero - Le condizioni del terzino continuano ad essere sotto la lente d’ingrandimento a Milanello. Sono state svelate quante partite salterà L’infermeria di Milanello continua ad essere ancora piena. Sono diversi i giocatori infortunati e i tempi di recupero di alcuni sono sotto la lente d’ingrandimento. Tra i giocatori da valutare anche Emerson Royal. Il terzino da tempo è ai box per un infortunio e il rischio è quello di dover fare i conti con uno stop un po’ più lungo di quanto ipotizzato. 🔗rompipallone.it

John Lennon e Yoko Ono: la droga, gli aborti e le telefonate mai ascoltate. Svelati nuovi dettagli sulla coppia - John Lennon e Yoko Ono sono per tanti l’emblema di un amore fortissimo e indissolubile. I loro nomi evocano, anche nelle nuove generazioni, l’idea di un sodalizio che va al di là del rapporto di coppia investendo l’opera artista di ognuno. Lui, uno dei membri dei leggendari Beatles, lei, proveniente da una ricca famiglia di... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Borderlands 4: svelati nuovi dettagli durante il PlayStation State of Play; Borderlands 4 uscirà prima del previsto, nuovo gameplay dallo State of Play dedicato; Dove vedere lo State of Play di Borderlands 4 in diretta; Borderlands 4: ufficiale la data di uscita con nuovo trailer. 🔗Ne parlano su altre fonti

Borderlands 4: svelati nuovi dettagli durante il PlayStation State of Play - (Adnkronos) - Durante il recente evento PlayStation State of Play, 2K e Gearbox Software hanno presentato in anteprima mondiale un approfondimento di venti minuti su Borderlands 4, accompagnato da un ... 🔗msn.com

Borderlands 4 si mostra in 20 minuti di gameplay commentato, tra combattimenti adrenalinici ed esplosioni - Durante lo State of Play del 30 aprile, 2K e Gearbox Software hanno svelato un'anteprima estesa di Borderlands 4, condividendo 20 minuti di gameplay commentato con la partecipazione del game director ... 🔗it.ign.com

Borderlands 4 è stato anticipato: hanno tutti paura di GTA 6 - Anticipata la data d'uscita di Borderlands 4: secondo molti analisti è dovuto all'arrivo di GTA VI nello stesso periodo. 🔗player.it