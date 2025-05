Borderlands 4 | nuovi Cacciatori Kairos e gameplay cooperativo presentati da 2K e Gearbox

Gearbox Software hanno offerto un approfondimento mondiale su Borderlands 4, svelando in un’intervento di venti minuti numerosi dettagli sulla prossima avventura. Il trailer di gameplay presentato ha messo in luce alcune novità inedite, catturando l’attenzione degli appassionati. Personaggi rinnovati Tra le novità emergenti si evidenziano due . L'articolo Borderlands 4: nuovi Cacciatori, Kairos e gameplay cooperativo presentati da 2K e Gearbox è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Borderlands 4: nuovi Cacciatori, Kairos e gameplay cooperativo presentati da 2K e Gearbox Durante il recente PlayStation State of Play, 2K eSoftware hanno offerto un approfondimento mondiale su4, svelando in un’intervento di venti minuti numerosi dettagli sulla prossima avventura. Il trailer dipresentato ha messo in luce alcune novità inedite, catturando l’attenzione degli appassionati. Personaggi rinnovati Tra le novità emergenti si evidenziano due . L'articolo4:da 2K eè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Borderlands 4: svelati nuovi dettagli durante il PlayStation State of Play - (Adnkronos) – Durante il recente evento PlayStation State of Play, 2K e Gearbox Software hanno presentato in anteprima mondiale un approfondimento di venti minuti su Borderlands 4, accompagnato da un nuovo trailer di gameplay che ha mostrato elementi inediti del titolo in arrivo. L’attenzione si è concentrata su due dei quattro nuovi Cacciatori della Cripta, […] 🔗periodicodaily.com

Borderlands 4: svelati nuovi dettagli durante il PlayStation State of Play - (Adnkronos) - Durante il recente evento PlayStation State of Play, 2K e Gearbox Software hanno presentato in anteprima mondiale un approfondimento di venti minuti su Borderlands 4, accompagnato da un ... 🔗msn.com

Borderlands 4 si mostra in 20 minuti di gameplay commentato, tra combattimenti adrenalinici ed esplosioni - Durante lo State of Play del 30 aprile, 2K e Gearbox Software hanno svelato un'anteprima estesa di Borderlands 4, condividendo 20 minuti di gameplay commentato con la partecipazione del game director ... 🔗it.ign.com

Borderlands 4 sembra promettente, ma la domanda rimane se possa eguagliare il picco della serie - Di recente abbiamo visto il nostro primo sguardo sostanziale a Borderlands 4. Sono passati ben sei anni dall'ultimo capitolo principale della serie di sparatutto e sembra che Gearbox sia tornato al ... 🔗gamereactor.it