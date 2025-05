Bonucci svolta in panchina | l’annuncio dell’ex Juventus

Bonucci sarà protagonista subito in panchina. L'ex difensore bianconero è voglioso di una nuova avventura: ecco il suo annuncioPochi minuti fa ai microfoni di SportMediaset è arrivato il suo annuncio. Attualmente è il collaboratore dell'Under 20 italiana: un momento decisivo per prendere così la miglior decisione possibile.Bonucci, svolta in panchina: l'annuncio dell'ex Juventus – Lapresse – calciomercato.it Un nuovo annuncio per sognare in grande. Leonardo Bonucci ha deciso di appendere gli scarpini per intraprendere così la sua nuova avventura come allenatore. Pochi minuti fa ha svelato così la sua voglia immensa di diventare subito capo allenatore: la sua leadership ha fatto la differenza negli anni da calciatore. Spesso è stato criticato per i tanti errori in marcatura, ma la sua qualità tecnica gli ha permesso di essere vincente anche con la Nazionale italiana.

