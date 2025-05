Boniface Juventus Giuntoli non molla l’obiettivo! Novità sul futuro dell’attaccante del Bayer Leverkusen Cosa filtra

Boniface Juventus, Giuntoli non molla l’obiettivo! Le Novità sul futuro dell’attaccante del LeverkusenFocus di Tuttosport sul calciomercato Juve ed in particolare sull’attacco del futuro. Tra i nomi sulla lista dei dirigenti bianconeri c’è anche quello di Victor Boniface.La Juventus osserva con attenzione l’attaccante del Bayer Leverkusen. Giuntoli lo segue da mesi, affascinato da un attaccante che unisce potenza fisica (189 cm d’altezza) e tecnica. È un centravanti moderno: rapido, abile nei dribbling, letale negli ultimi sedici metri, ma capace anche di rifinire il gioco. .com 🔗 Juventusnews24.com - Boniface Juventus, Giuntoli non molla l’obiettivo! Novità sul futuro dell’attaccante del Bayer Leverkusen. Cosa filtra non! LesuldelFocus di Tuttosport sul calciomercato Juve ed in particolare sull’attacco del. Tra i nomi sulla lista dei dirigenti bianconeri c’è anche quello di Victor.Laosserva con attenzione l’attaccante dello segue da mesi, affascinato da un attaccante che unisce potenza fisica (189 cm d’altezza) e tecnica. È un centravanti moderno: rapido, abile nei dribbling, letale negli ultimi sedici metri, ma capace anche di rifinire il gioco. .com 🔗 Juventusnews24.com

