Bonelli | Meloni ingannatrice seriale le sue bugie un insulto a italiani in difficoltà

"La presidente Meloni è un'ingannatrice seriale e le sue politiche sono un incubo per milioni di italiani. Lo dimostrano i fatti, non le opinioni: 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, precarizzazione selvaggia del lavoro, sfruttamento diffuso, stipendi tra i più bassi d'Europa, oltre 100mila giovani costretti a emigrare, un welfare demolito."

Bonelli: "Meloni ingannatrice seriale, le sue bugie un insulto a italiani in difficoltà" - (Adnkronos) – "La presidente Meloni è un'ingannatrice seriale e le sue politiche sono un incubo per milioni di italiani. Lo dimostrano i fatti, non le opinioni: 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, precarizzazione selvaggia del lavoro, sfruttamento diffuso, stipendi tra i più bassi d'Europa, oltre 100mila giovani costretti a emigrare, un welfare demolito.

Rearm Eu, Bonelli (Avs): “Meloni ha approvato piano senza mandato parlamentare, venga in Aula. Pd? Stia con noi” - “Giorgia Meloni ha detto sì al piano di riarmo Ue di Ursula Von der Leyen senza alcun mandato, venga immediatamente in Parlamento. Noi chiederemo con una mozione al Parlamento di esprimersi con un sì o con un no. Meloni è obbligata a venire in Parlamento perché per i soldi serve una variazione di bilancio, deve venire in Parlamento e vedremo se la maggioranza la segue”. Ad attaccare è il deputato Avs e coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, a margine di una iniziativa sul referendum per la cittadinanza, parlando del piano di riarmo Ue. 🔗ilfattoquotidiano.it

Diciotti, Bonelli (Avs) e Magi (+Europa): “Paghi Salvini, Meloni e il governo refrattari a sentenze” - “La sentenza della Cassazione che condanna il Governo a risarcire i migranti sul caso Diciotti è inequivocabile, sancisce la gravità dell’azione dell’allora ministro dell’interno Matteo Salvini. Non può essere lo Stato a farsi carico di questo risarcimento, per l’inadempienza e l’inadeguatezza del ministro, quindi ora Salvini paghi di tasca propria”. Ad attaccare è Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine di un’iniziativa del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza. 🔗ilfattoquotidiano.it

