Bonanni convinto | L’Inter purtroppo è una delusione in campionato la vedo complicata al momento

Bonanni, l’ex calciatore ha parlato del prossimo turno di campionato in ottica lotta scudetto: le sue dichiarazioniIntervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del prossimo turno di campionato in ottica lotta scudetto. L’Inter di Simone Inzaghi riceverà a San Siro il Verona, mentre il Napoli di Antonio Conte giocherà a Lecce. Non vede il club salentino come un potenziale ostacolo per il Napoli, facendo riferimento alla superiorità che il club partenopeo mostra attualmente Di seguito, le dichiarazioni dell’ex calciatore.LE PAROLE DI MASSIMO Bonanni – «L’Inter credo che avrà una partita molto complicata, così come il Napoli, ma il Napoli avrà motivazioni diverse. Non vedo il Lecce che può rompere le scatole al Napoli. L’Inter purtroppo è una delusione, col Barcellona tira fuori una grandissima partita ma sarà molto difficile in campionato. 🔗 © Internews24.com - Bonanni convinto: «L’Inter purtroppo è una delusione, in campionato la vedo complicata al momento» , l’ex calciatore ha parlato del prossimo turno diin ottica lotta scudetto: le sue dichiarazioniIntervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimoha parlato del prossimo turno diin ottica lotta scudetto.di Simone Inzaghi riceverà a San Siro il Verona, mentre il Napoli di Antonio Conte giocherà a Lecce. Non vede il club salentino come un potenziale ostacolo per il Napoli, facendo riferimento alla superiorità che il club partenopeo mostra attualmente Di seguito, le dichiarazioni dell’ex calciatore.LE PAROLE DI MASSIMO– «credo che avrà una partita molto, così come il Napoli, ma il Napoli avrà motivazioni diverse. Nonil Lecce che può rompere le scatole al Napoli.è una, col Barcellona tira fuori una grandissima partita ma sarà molto difficile in. 🔗 Internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Bueno, il difensore del Feyenoord è sicuro: «Sono davvero convinto che possiamo battere l’Inter a San Siro» - di RedazioneBueno, il difensore è tornato sull’andata degli ottavi di Champions League tra Feyenoord-Inter: le dichiarazioni dello spagnolo Hugo Bueno, difensore del Feyenoord, ha espresso una ferma convinzione sulla capacità della sua squadra di avanzare nel torneo e battere l’Inter nella prossima partita di Champions League a San Siro. Nonostante la sconfitta per 0-2 subita nel match di andata in Olanda, Bueno rimane ottimista. 🔗internews24.com

Vieri convinto: «Napoli ha un fattore. Inter, un’attesa per il verdetto!» - Christian Vieri si è pronunciato sulla lotta scudetto, indicando un fattore di cui può disporre il Napoli e sottolineando una realtà con cui l’Inter dovrà fare i conti. IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri ha concesso un’intervista a TuttoSport, trattando anche della lotta al vertice tra Inter e Napoli. L’ex calciatore nerazzurro ha posto l’accento su un fattore che sta trascinando i partenopei nella corsa scudetto: «Il Napoli ha Conte, che è devastante. 🔗inter-news.it

Di Canio convinto: «Qualcosa l’Inter concederà giocando ogni 3 giorni, non riesce a dare più la sensazione di dominare. C’è un giocatore più sottotono di tutti!» - di RedazioneL’ex attaccante Paolo Di Canio si è espresso così in merito alle difficoltà che sta affrontando l’Inter, reduce dal pareggio col Napoli Intervenuto dagli studi Sky durante Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato i problemi che sta affrontando l’Inter di Simone Inzaghi in questo momento della stagione. Questa la sua riflessione alla luce del pareggio ottenuto sabato in campionato contro il Napoli. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bonanni: “Inter una delusione e vi spiego perché. Grandissima gara col Barça, ma…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del prossimo turno di campionato in ottica lotta scudetto ... 🔗fcinter1908.it

Bonanni: “Se l’Inter non vince lo scudetto vuol dire che…” - "Il pensiero alla Champions ci può stare ma non è possibile che l'Inter ragioni solo su questo. Se non riesci poi a passare il turno, poi ti ritrovi col cerino in mano. Se perdi lo Scudetto, dove ... 🔗fcinter1908.it

Bonanni: "Inter rischiava di perdere, è un punto guadagnato. Se il Napoli vince..." - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore. Pari dell'Inter, che succede? "Il pensiero alla Champions ci può stare ma non è possibile che ... 🔗m.tuttonapoli.net