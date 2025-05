Bologna Juventus i rossoblù vanno a caccia dell’impresa | mai è successo questo a sole tre giornate dalla fine del campionato di Serie A a 20 squadre! Il dato

Bologna Juventus, i rossoblù vanno a caccia dell'impresa: mai è successo questo a sole tre giornate dalla fine del campionato di Serie A a 20 squadre! Il dato Bologna Juventus, i felsinei vanno a caccia dell'impresa: c'è una cosa che non si è mai verificata nella Serie A a 20 squadreDomenica, 4 maggio 2025 potrebbe consumarsi la storia al Dall'Ara. Il Bologna affronta la Juventus e va a caccia di un'impresa mai riuscita prima d'ora: stare davanti ai bianconeri in classifica.Stando a quanto raccolto da Opta, mai i rossoblù non si sono mai trovati davanti alla Vecchia Signora a tre giornate dalla fine di un campionato di Serie A a 20 squadre. I felsinei proveranno a materializzare questa prima volta, ma la voglia di Champions della Juve dovrà essere sufficiente a rispedire al mittente questo intento.

