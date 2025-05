Bologna Juventus cambia tutto per Savona! Il 37 bianconero non giocherà più come braccetto di difesa ma verrà impiegato lì! Tutte le ultimissime novità a due giorni dallo scontro diretto

Bologna Juventus, cambia tutto per Savona! Da papabile braccetto il numero 37 bianconero potrebbe giocare in quella posizione. La Juve prepara la sfida contro il Bologna. Mister Tudor dovrà fare i conti con l'assenza di Kelly, che verrà colmata molto probabilmente dalla presenza di Cambiaso. L'insediamento del classe 2000 sulla linea difensiva consegue il cambio di ruolo per Savona. L'eclettico difensore juventino dovrebbe agire a centrocampo, in qualità di esterno di destra. La "batteria" degli esterni verrà completata a sinistra con la presenza di Weah.

