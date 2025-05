Bologna Juve scelte praticamente obbligate in attacco | Tudor ha già deciso chi giocherà come punta e sulla trequarti

Bologna Juve, scelte praticamente obbligate in attacco: Tudor ha già deciso chi giocherà come punta e sulla trequarti. Le ultimissime novità

Domenica sera la Juve scenderà sul terreno di gioco del Dall'Ara per affrontare il Bologna nella sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Tudor ha di fatto le scelte obbligate in attacco. Se non dovesse recuperare Vlahovic ci sarà spazio per Kolo Muani dal primo minuto come prima punta con Nico Gonzalez e Conceicao nel ruolo di trequartisti.

Roma Juve, scelte praticamente obbligate in difesa per Tudor! Cambia solo la disposizione: il croato si affida a lui come perno centrale! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Tudor deve fare con quel che può in difesa: si affiderà a questi tre elementi, ma uno di loro giocherà sorprendentemente come centrale Igor Tudor ha stabilito praticamente con due giorni d’anticipo quale sarà la linea difensiva che vedremo in Roma Juve. A rivelare le scelte ci ha pensato la redazione di Sky Sport. Secondo la predetta redazione, il croato si affiderà a Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Renato Veiga. 🔗juventusnews24.com

Juve Empoli, scelte praticamente obbligate in difesa: saranno loro quattro a giocare titolari in Coppa Italia - di Redazione JuventusNews24Juve Empoli, scelte praticamente obbligate in difesa: saranno loro quattro a giocare titolari questa sera nel quarto di finale di Coppa Italia Manca sempre meno alla sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium tra la Juventus e l’Empoli, partita secca che mette in palio un biglietto per la semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. Viste le tante indisponibilità nel reparto, per Thiago Motta le scelte in difesa sono pressoché obbligate. 🔗juventusnews24.com

Juve Lecce, scelte praticamente fatte in attacco: ecco chi schiererà Tudor domani sera all’Allianz Stadium - di Redazione JuventusNews24Juve Lecce, scelte praticamente fatte in attacco: ecco chi schiererà Tudor nel match della trentaduesima giornata di campionato di domani sera Domani sera la Juve scenderà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium per affrontare il Lecce nella sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’attenzione su quelle che potrebbero essere le scelte di Igor Tudor per quanto riguarda il reparto offensivo. 🔗juventusnews24.com

Probabili formazioni Bologna-Juve, le scelte di Tudor tra infortuni e recuperi - Mentre la Juventus si prepara ad affrontare il Bologna in una partita chiave per la qualificazione in Champions League , il tecnico Igor Tudor deve fare i conti con un reparto difensivo e di centrocam ... 🔗informazione.it

Probabili formazioni Bologna Juve, chi giocherà in difesa e sulla trequarti? Le primissime idee di Tudor - Probabili formazioni Bologna Juve: le possibili scelte di Tudor per l’importante sfida in ottica Champions League La Juve prepara la sfida contro il Bologna. Mister Tudor dovrà fare i conti con l’asse ... 🔗juventusnews24.com

Juve in piena emergenza contro il Bologna, Tudor ha gli uomini contati: il punto sugli infortuni - Scatta il campanelli d'allarme per la Juventus che dovrà affrontare le ultime quattro partite di questa stagione facendo i conti con i tanti infortunati. La situazione non è facile per Igor Tudor che ... 🔗fanpage.it