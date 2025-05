Bologna Juve due possibili novità nei bianconeri McKennie torna alle origini Cambiaso in un nuovo ruolo

Bologna Juve, due possibili novità nei bianconeri. McKennie torna alle origini, Cambiaso in un nuovo ruolo Verso Bologna Juve, match della 35a giornata di Serie A, due possibili novità prendono spazio nelle idee di Igor Tudor, tecnico dei bianconeri per sopperire alle assenze di Yildiz e Kelly. Per questo motivo, si potrebbe trattare di un . 🔗 Calcionews24.com - Bologna Juve, due possibili novità nei bianconeri. McKennie torna alle origini, Cambiaso in un nuovo ruolo , dueneiin unVerso, match della 35a giornata di Serie A, dueprendono spazio nelle idee di Igor Tudor, tecnico deiper sopperireassenze di Yildiz e Kelly. Per questo motivo, si potrebbe trattare di un . 🔗 Calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti Dusan Vlahovic “vede” Bologna–Juve. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo sul recupero del serbo sarebbe in crescita. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire il possibile minutaggio del serbo, che è rientrato parzialmente in gruppo nell’ultimo allenamento alla Continassa. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, due nomi nuovi per giugno: i possibili obiettivi in caso di addio di Cambiaso. Ultime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, due nomi nuovi per giugno: i dettagli in vista della prossima estate in caso di cessione di Cambiaso Il calciomercato Juve inizia a prepararsi alla possibilità di dover salutare Andrea Cambiaso nel corso della prossima sessione estiva. Il terzino è come noto nel mirino del Manchester City e non è detto che l’operazione non vada in porto. Secondo Tuttosport i bianconeri hanno già messo nel mirino due possibili sostituti: da un lato c’è Gutierrez del Girona già visionato in un paio di occasione, dall’altro è spuntato il nome di De Cuyper del ... 🔗juventusnews24.com

Juve Atalanta, chi in mediana? Loro due in vantaggio: le ultimissime sulle possibili scelte di Thiago Motta a centrocampo - di Redazione JuventusNews24Juve Atalanta, chi in mediana? Loro due in vantaggio. Ultime di formazione verso il big match contro i bergamaschi Meno due a Juve–Atalanta. Domenica sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri riceveranno la squadra di Gasperini attualmente terza in classifica. La formazione di Thiago Motta ha l’occasione di riprendere i bergamaschi a quota 55 punti. Khephren Thuram e Locatelli sono al momento favoriti a centrocampo: l’allenatore dovrebbe confermare la mediana di Juve-Verona, con McKennie trequartista e Koopmeiners inizialmente in panchina. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna Juventus in streaming gratis? Guarda la partita in diretta; Verso Bologna-Juventus: chi ha più chance di recuperare tra Vlahovic, Gatti e Koopmeiners; Biglietti Bologna-Juventus: prezzi e modalità d'acquisto; Coppa Italia 24-25: tabellone, incroci e la data della finale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bologna Juve, due possibili novità nei bianconeri. McKennie torna alle origini, Cambiaso in un nuovo ruolo - Bologna Juve, due possibili novità nei bianconeri. McKennie torna alle origini, Cambiaso in un nuovo ruolo Verso Bologna Juve, match della 35a giornata di Serie A, due possibili novità prendono spazio ... 🔗calcionews24.com

Probabili formazioni Bologna Juve, Tudor deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi: le ultimissime sulle possibili scelte per il big match - Probabili formazioni Bologna Juve: le ultime sulle scelte di Tudor. Cosa filtra in vista dello spareggio Champions La Juve prepara la sfida contro il Bologna. Mister Tudor dovrà fare i conti con l’ass ... 🔗juventusnews24.com

Bologna-Juventus: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Sarebbe potuto essere il ritorno di Thiago Motta al Dall'Ara da avversario, invece sulla panchina bianconera nel big match tra Bologna e Juventus ci sarà Igor Tudor. Una partita fondamentale nella cor ... 🔗informazione.it