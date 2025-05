Bologna Juve con quale maglia giocheranno i bianconeri nella cornice del Dall’Ara? La società rende nota la decisione ufficiale sui propri canali social

© Juventusnews24.com - Bologna Juve, con quale maglia giocheranno i bianconeri nella cornice del Dall’Ara? La società rende nota la decisione ufficiale sui propri canali social Bologna Juve, la società ha annunciato con quale maglia i bianconeri scenderanno in campo nella cornice del Dall’Araquale sarà la maglia con cui la Juve scenderà in campo domenica per il match contro il Bologna? In occasione del match valevole per la 35^ giornata di Serie A, la Vecchia Signora ha reso nota la propria decisione in merito sul proprio profilo X.Per lo scontro diretto in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i bianconeri si coloreranno eccezionalmente di giallo. È tempo di terza maglia, dunque, per Madama. .com 🔗 , laha annunciato conscenderanno in campodelsarà lacon cui lascenderà in campo domenica per il match contro il? In occasione del match valevole per la 35^ giornata di Serie A, la Vecchia Signora ha resolain merito sulo profilo X.Per lo scontro diretto in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions League, isi coloreranno eccezionalmente di giallo. È tempo di terza, dunque, per Madama. .com 🔗 Juventusnews24.com

Serie A: domenica alle 20.45 Bologna-Juventus. Probabili formazioni DIRETTA - in campo domenica alle 20.45 Bologna-Juventus DIRETTA Per il big match casalingo con la Juventus, scontro diretto per il quarto posto che vale la Champions Italiano potrebbe ritrovare Ferguson in ...

