Bologna Juve, Cambiaso potrebbe giocare in un ruolo inusuale per lui: la novità lo vedrebbe impiegato in quella porzione di campo Pochi istanti fa la redazione di Sky Sport ha espresso una novità decisamente inusuale in vista di Bologna Juve. Stando a quanto detto la suddetta testata, Andrea Cambiaso potrebbe essere impiegato in un ruolo diverso da quello consueto.Il numero 27 bianconero potrebbe essere impiegato come braccetto di difesa sul versante di sinistra. Il classe 2000 dovrebbe andare a prendere il posto dell’infortunato Lloyd Kelly. .com 🔗 Juventusnews24.com - Bologna Juve, cambio di ruolo in vista per Cambiaso: il 27 bianconero potrebbe agire in quella zona in quella zona di campo inedita per lui! Le ultimissime giocare in uninusuale per lui: la novità lo vedrebbe impiegato inporzione diPochi istanti fa la redazione di Sky Sport ha espresso una novità decisamente inusuale indi. Stando a quanto detto la suddetta testata, Andreaessere impiegato in undiverso da quello consueto.Il numero 27essere impiegato come braccetto di difesa sul versante di sinistra. Il classe 2000 dovrebbe andare a prendere il posto dell’infortunato Lloyd Kelly. .com 🔗 Juventusnews24.com

Juve Lecce, il nuovo cambio di ruolo di Nico Gonzalez rilancia quel giocatore: Tudor lo rispolvera! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Juve Lecce, Tudor sta pensando al rilancio di quel giocatore: potrebbe occupare posto sulla trequarti campo Sky ha inquadrato le probabili formazioni di Juve Lecce, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A in programma sabato, 12 aprile 2025 alle 20.45 all’Allianz Stadium. Igor Tudor conferma il 3-4-2-1, in cui riappare uno dei grandi delusi di questa stagione. Secondo le ultimissime, l’arretramento di Nico Gonzalez a centrocampo dovrebbe favorire il rilancio di Teun Koopmeiners. 🔗juventusnews24.com

Come giocherà la Juve con Tudor? Il cambio gioverà a soprattutto a questo bianconero: e Koopmeiners tornerà nel ruolo di Bergamo… Il piano - di Redazione JuventusNews24Come giocherà la Juve con Tudor? Tutti i dettagli sui possibili cambi di modulo e di posizione dei vari bianconeri Tudor si appresta a diventare il nuovo allenatore della Juve: una cambio che potrà giovane, come riportato da Nicolò Schira, soprattutto a Yildiz ma anche a Koopmeiners che tornerà nel ruolo in cui aveva fatto bene all’Atalanta. COME GIOCHERÀ LA JUVE CON TUDOR – «Il cambio di allenatore può giovare soprattutto a Yildiz che da largo sulla fascia si avvicinerebbe alla porta giocando nei due dietro la prima punta, che potrebbe essere Vlahovic data la ... 🔗juventusnews24.com

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo cambio di ruolo per l’argentino. Ecco la scelta di Tudor per Juve Lecce - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez titolare: nuovo ruolo per Juve Lecce. L’idea di Tudor in vista della sfida dell’Allianz Stadium La Juve di Tudor prepara la gara casalinga contro il Lecce. I bianconeri tornano in campo domani sera all’Allianz Stadium per riprendersi il quarto posto. Come riportato da Sky Sport, Nico Gonzalez va verso la terza partita consecutiva da titolare con Tudor in panchina. 🔗juventusnews24.com

Cambiaso Juve, Tudor sorprende tutti? Nuovo ruolo a Bologna: l’ultima idea del tecnico bianconero verso lo scontro Champions. Ultime - Cambiaso Juve, possibile cambio di ruolo a Bologna: l’ultima idea di Tudor verso il big match del Dall’Ara Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Bologna Igor Tudor sarà chiamato a sostituire l’ ... 🔗juventusnews24.com

Juve in piena emergenza contro il Bologna, Tudor ha gli uomini contati: il punto sugli infortuni - Scatta il campanelli d'allarme per la Juventus che dovrà affrontare le ultime quattro partite di questa stagione facendo i conti con i tanti infortunati. La situazione non è facile per Igor Tudor che ... 🔗fanpage.it

Bologna Juve, scelte praticamente obbligate in attacco: Tudor ha già deciso chi giocherà come punta e sulla trequarti - Bologna Juve, scelte praticamente obbligate in attacco: Tudor ha già deciso chi giocherà come punta e sulla trequarti. Le ultimissime novità Domenica sera la Juve scenderà sul terreno di gioco del Dal ... 🔗juventusnews24.com