Bologna alla storica Osteria del Sole no all' ingresso dei bambini

Osteria del Sole, la più antica del mondo, fondata nel 1465, che si trova al centro di Bologna, i bambini non sono i benvenuti. "È successo ultimamente, che poi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che un genitore ha cambiato il pannolino su un tavolo a suo figlio. Senza né chiedere il permesso, né chiedere se avevamo una struttura dove potergli magari far cambiare il bambino", spiega il gestore Federico Spolaore. Questa Osteria non è un ristorante. Qui si servono solo vino e birra, chi viene può portarsi da mangiare, o le carte per delle partite tra amici. Non è un luogo adatto ai più piccoli, spiegano i gestori. C'è chi plaude al divieto, e chi invece lo critica ferocemente.

Cosa sono i child-free restaurant e perché hanno tanto successo? Il caso dell’Osteria del Sole a Bologna - I ristoranti “child-free” sono locali che limitano o vietano l’ingresso ai minori, in particolare ai bambini piccoli. Si tratta di una scelta gestionale e commerciale che suscita, però, opinioni fortemente contrastanti. C’è chi la ritiene discriminatoria e chi la difende come legittima esigenza di tranquillità. In Italia, il tema è esploso dopo che la notissima Osteria del Sole di Bologna, uno dei locali più antichi e noti della città, ha scelto di sconsigliare l’ingresso ai minori di 18 anni. 🔗cultweb.it

Alla storica Osteria del Sole no all’ingresso dei bambini: “I genitori non li sanno gestire” - Il titolare, Nicola Spolaore e il cartello che sconsiglia l’accesso agli under 18: “Dopo vari spiacevoli episodi abbiamo deciso di mettere qualche paletto. Le famiglie italiane sono quelle che fanno più caos” 🔗repubblica.it

Bologna, l'osteria che “sconsiglia” i minori: «Così difendo l'atmosfera del locale» - Non un divieto, ma un invito al buonsenso: all'Osteria del Sole, nel cuore di Bologna, un cartello “sconsiglia” l'ingresso ai minori di 18 anni. Una scelta che ha scatenato reazioni contrastanti ... 🔗italiaatavola.net

Una storica osteria di Bologna “sconsiglia” l’ingresso a bambini, e non è la prima volta - I titolari dell'Osteria del Sole di Bologna si sono stufati della "maleducazione dei genitori" e sconsigliano l'ingresso ai bambini. Quella della presenza, inopportuna o meno, dei bambini nei ristoran ... 🔗msn.com

Bologna, alla storica Osteria del Sole lo «stop» per i bambini: «Sconsigliato ai minori, i genitori non li sanno gestire» - Un cartello fuori dallo storico locale avvisa le famiglie dell’invito («che non è un divieto ma un «consiglio»). Nicola Spolaore, il titolare: «Nulla contro i bambini, far gattonare i piccoli fra i ta ... 🔗msn.com