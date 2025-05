Bob Sinclar a Sirolo Primo maggio da tutto esaurito a Casacon

Sirolo (Ancona), 2 maggio 2025 – E' stato un Primo maggio da urlo in Riviera del Conero. Bob Sinclar ieri ha fatto il pieno a Casacon, il locale sirolese sorto sulle ceneri dell'ex Conchiglia Verde, tornato in vita per animare la Riviera del Conero. Sold out per il disc jockey e produttore discografico francese, all'anagrafe Christophe Le Friant, arrivato di pomeriggio in un locale pieno.Tanto il divertimento per uno dei dj più noti che ha toccato la fama mondiale nel 2005 con la hit "Love Generation". Ha mixato i brani più celebri lasciando Casacon dopo il tripudio di applausi. Con lui a mixare le hit il dj nostrano Nicola Pigini. Tra i suoi primi successi figurano "Gym Tonic", "Paradise", "I feel for you" e nel 2005 ha ottenuto fama globale con "Love Generation".Sinclar ha continuato a produrre hit come "Lala Song" e "Born in 69".

“Cruel Summer (again)”, Bob Sinclar torna con una cover delle Bananarama - MILANO – Il leggendario deejay Bob Sinclar torna sulla scena dance con “Cruel Summer (again)”, una cover del classico dei mitici anni ’80 e grande successo delle Bananarama. Il nuovo singolo sarà in radio e disponibile negli store e piattaforme digitali dall’11 aprile. Pubblicato da Time Records, sarà inoltre accompagnato da un lyric video. L’intramontabile hit del trio britannico splende così di nuova luce grazie al tocco del geniale produttore. 🔗lopinionista.it

Bob Sinclar in radio con la cover del classico anni ’80 Cruel Summer (again) - Bob Sinclar torna sulla scena dance con Cruel Summer (again), una cover del classico dei mitici anni 80 Il leggendario deejay Bob Sinclar torna sulla scena dance con Cruel Summer (again), una cover del classico dei mitici anni 80 e grande successo delle Bananarama. Il nuovo singolo sarà in radio e disponibile negli store e piattaforme digitali dall’11 aprile. Pubblicato da Time Records, sarà inoltre accompagnato da un lyric video. 🔗.com

Bob Dylan e quel l primo premio Nobel a un musicista (tra mille polemiche) - Non sono pochi gli artisti ad aver reagito in maniera singolare al momento dell’assegnazione di un premio: ricordiamo ad esempio Marlon Brando, che rifiutò l’Oscar del 1973 in segno di protesta verso il trattamento riservato ai nativi americani e mandò alla cerimonia la giovane Sacheen Littlefeather per spiegare il suo gesto all’Academy. Un’altra premiazione piuttosto controversa, di cui ci occuperemo in questo articolo, è quella di Bob Dylan, che nel 2016 fu il primo musicista a ricevere un Premio Nobel per la Letteratura: dopo una reazione a dir poco tiepida e diversi mesi di attesa, il ... 🔗cultweb.it

