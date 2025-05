Blush Blindness | perché esagerare con il fard è l’ultima tendenza

Blush Blindness”: guance accese da generose pennellate di fard, un po’ come se lo avessimo applicato al buio. Per un effetto “tutta salute” da pelle baciata finalmente dal sole.Blush Blindess: da dove nasce il trend – I giorni del contouring, insomma, sono finiti. Social, sfilate e red carpet riportano in auge le guance morbide e romantiche colorate di rosa, che stanno prendendo il posto dei chiaroscuri scolpiti da ombreggiature fredde. Insomma, è la rivincita del fard. Merito (o colpa) della cantante Sabrina Carpenter, famosa per l’estetica coquette, iper femminile e vagamente retrò. Su TikTok è stata definita “Blush blind”, cioè incapace di vedere la quantità (esagerata) di colore sulle guance. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Blush Blindness: perché esagerare con il fard è l’ultima tendenza Truccarsi al buio, probabilmente, non è mai stato così divertente come ora. Tra le tendenze della primavera in fatto di bellezza, infatti, c’è la cosiddetta “”: guance accese da generose pennellate di, un po’ come se lo avessimo applicato al buio. Per un effetto “tutta salute” da pelle baciata finalmente dal sole.Blindess: da dove nasce il trend – I giorni del contouring, insomma, sono finiti. Social, sfilate e red carpet riportano in auge le guance morbide e romantiche colorate di rosa, che stanno prendendo il posto dei chiaroscuri scolpiti da ombreggiature fredde. Insomma, è la rivincita del. Merito (o colpa) della cantante Sabrina Carpenter, famosa per l’estetica coquette, iper femminile e vagamente retrò. Su TikTok è stata definita “blind”, cioè incapace di vedere la quantità (esagerata) di colore sulle guance. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

