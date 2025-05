Blue Economy innovazione e sostenibilità | il 7 e 8 maggio Roma accende i riflettori sul futuro blu

maggio, in contemporanea con la Rome Startup Week 2025 e sempre negli spazi del Gazometro, andrà in scena la quinta edizione del Blue Planet Economy Expoforum, la manifestazione che accende i riflettori sull'innovazione e sullo sviluppo sostenibile in chiave "blu".

Blue Economy: innovazione e sostenibilità per l’economia italiana - Come far diventare il mare il cuore pulsante di una nuova economia sostenibile per l’Italia? In un’epoca in cui la tutela ambientale e la crescita responsabile sono priorità, è su questa domanda che si gioca il futuro del nostro Paese. Un futuro dove il mare non dovrà più essere considerato... 🔗europa.today.it

Blue Economy: innovazione e sostenibilità per l’economia italiana - Come far diventare il mare il cuore pulsante di una nuova economia sostenibile per l’Italia? In un’epoca in cui la tutela ambientale e la crescita responsabile sono priorità, è su questa domanda che si gioca il futuro del nostro Paese. Un futuro dove il mare non dovrà più essere considerato... 🔗today.it

Rome Startup Week 2025: al Gazometro innovazione, policy hackathon e blue economy - Il Gazometro di Roma si prepara ad accogliere una manifestazione di eccellenza nell’ambito dell’innovazione e della tecnologia con la prossima edizione della Rome Startup Week 2025, evento destinato a ispirare i futuri leader e a mettere in contatto le realtà imprenditoriali con il mercato dei capitali. Programmazione e tematiche Durante l’evento, oltre trenta tavole rotonde […] L'articolo Rome Startup Week 2025: al Gazometro innovazione, policy hackathon e blue economy è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

