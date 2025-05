Bloccati sopra dei salti di roccia sul Grappa due ragazzi recuperati dal Soccorso Alpino

Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa, a seguito della chiamata di due ragazzi, che avevano smarrito la traccia e, scendendo in un canale, si erano Bloccati sopra dei salti di roccia. I due 21enni di Noale erano saliti a. 🔗 Trevisotoday.it - Bloccati sopra dei salti di roccia sul Grappa, due ragazzi recuperati dal Soccorso Alpino Nel pomeriggio del primo maggio la Centrale del 118 ha attivato ildella Pedemontana del, a seguito della chiamata di due, che avevano smarrito la traccia e, scendendo in un canale, si eranodeidi. I due 21enni di Noale erano saliti a. 🔗 Trevisotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Bloccato sopra un salto di roccia, sciatore salvato con l'elicottero - Lo hanno notato dal rifugio Gilberti e hanno dato l'allarme. Uno sciatore, classe 1984, di nazionalità slovena, era rimasto bloccato sopra un salto di roccia, a una quota di circa 2.000 metri di quota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della stazione di Cave del Predil, la Guardia di... 🔗udinetoday.it

Il paese sopra il Lago di Como dove ogni weekend i residenti restano bloccati in casa - Non è certo una novità per chi vive a Brunate, ma il problema sembra non trovare soluzione. Con l'arrivo della bella stagione e l’incremento dei turisti, specialmente nei fine settimana, la situazione diventa insostenibile. La zona, che vede una grande affluenza di visitatori, è presa d’assalto... 🔗quicomo.it

Maxi-brillamento di 300 metri cubi di roccia sopra Bolzano - È stato avvertito e visto da varie zone di Bolzano il brillamento di roccia sopra l'ex Hotel Eberle sulla passeggiate di Sant'Osvaldo a Bolzano. Da qualche settimana sono in corso i lavori di messa in sicurezza del pendio di Sant'Osvaldo e Santa Maddalena a seguito della frana che nel gennaio 2021 distrusse parzialmente l'albergo. Per il cosiddetto disgaggio sono stati utilizzati 125 chili di dinamite, distribuiti in 100 fori. 🔗liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bloccati sopra dei salti di roccia sul Grappa, due ragazzi recuperati dal Soccorso Alpino; Si avventurano in un sentiero per esperti e restano bloccati in una zona impervia, due 21enni chiedono aiuto al soccorso alpino; BLOCCATI SU SALTI DI ROCCIA IN VALLE IMPERINA. RECUPERATI DAL SOCCORSO ALPINO; Recuperati giovani escursionisti bloccati su salti di roccia. 🔗Cosa riportano altre fonti