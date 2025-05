Blitz in città | ricercato in tutta Europa per violenza sessuale su minori finisce in manette

A Sanremo è guerra tra ristoranti. La denuncia di Confcommercio: "C'è chi abbassa troppo i prezzi. Un danno per tutta la città" - Sanremo non sarebbe Sanremo senza polemiche. Stavolta, però, al centro del dibattito non ci sono finiti cantanti o presentatori, bensì i ristoratori: gli uni contro gli altri in una sorta di guerra tra poveri ad accaparrarsi più avventori possibili. Come riporta il Secolo XIX ad essere contestata è la scelta di applicare prezzi calmierati per i pranzi e le cene degli addetti ai lavori, in particolare i dipendenti delle case discografiche, nel periodo della kermesse. 🔗gamberorosso.it

Blitz antidroga a Napoli: il titkoker Papusciello ricercato dai carabinieri, indagato sacerdote - Operazione antidroga dei carabinieri tra le province di Napoli e Salerno; ordinanza per 51 indagati: 15 in carcere, 17 ai domiciliari e per 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tiktoker napoletano ricercato dopo un blitz antidroga: posta video da un resort in Spagna. Con la riforma Nordio sapeva di rischiare l’arresto - Sono stati utilizzati 200 carabinieri per eseguire le 51 misure cautelari – 15 arresti in carcere, 17 arresti domiciliari, 19 obblighi di firma – che hanno sgominato un enorme giro di droga e 15 piazze di spaccio tra il Napoletano e il Salernitano. Ma nonostante l’enorme dispendio di forze dell’ordine, la riforma Nordio che ha introdotto l’interrogatorio preventivo anche per questo tipo di reati è forse una delle cause dell’irreperibilità di alcuni indagati. 🔗ilfattoquotidiano.it

