Bitcoin Riot Platforms supera le previsioni di ricavi nel primo trimestre 2025

ricavi record per Riot Platforms grazie al mining di Bitcoin. La società statunitense ha pubblicato i risultati finanziari del Q1 2025, certificando introiti pari a 161,4 milioni di dollari, con un aumento del 103,5 per cento rispetto al trimestre precedente. Ben 71,5 milioni provengono dall’estrazione della criptovaluta più costosa al mondo certificando un incredibile risultato nonostante, secondo Cryptonomist, si registrino anche perdite dovute al passaggio all’intelligenza artificiale. «Riot ha compiuto forti progressi su una serie di iniziative finanziarie e strategiche chiave durante il primo trimestre del 2025, che sono entusiasta di annunciare», ha dichiarato il Ceo Jason Les. «Abbiamo raggiunto un nuovo record di ricavi trimestrali grazie al lavoro significativo che i nostri team hanno svolto negli anni precedenti, tra cui lo sviluppo pluriennale della prima fase della nostra struttura di Corsicana, l’espansione significativa del nostro hash rate e l’ulteriore miglioramento della nostra efficienza operativa». 🔗 Lettera43.it - Bitcoin, Riot Platforms supera le previsioni di ricavi nel primo trimestre 2025 record pergrazie al mining di. La società statunitense ha pubblicato i risultati finanziari del Q1, certificando introiti pari a 161,4 milioni di dollari, con un aumento del 103,5 per cento rispetto alprecedente. Ben 71,5 milioni provengono dall’estrazione della criptovaluta più costosa al mondo certificando un incredibile risultato nonostante, secondo Cryptonomist, si registrino anche perdite dovute al passaggio all’intelligenza artificiale. «ha compiuto forti progressi su una serie di iniziative finanziarie e strategiche chiave durante ildel, che sono entusiasta di annunciare», ha dichiarato il Ceo Jason Les. «Abbiamo raggiunto un nuovo record ditrimestrali grazie al lavoro significativo che i nostri team hanno svolto negli anni precedenti, tra cui lo sviluppo pluriennale della prima fase della nostra struttura di Corsicana, l’espansione significativa del nostro hash rate e l’ulteriore miglioramento della nostra efficienza operativa». 🔗 Lettera43.it

Su altri siti se ne discute

Black Mirror con la settima stagione supera perfino se stesso, anche quando riprende temi già trattati - Black Mirror 7 lo consumerete un episodio dopo l'altro anche se inizierete a guardarlo alle dieci di sera. Il primo episodio è un'apertura col botto che invita a vedere se la puntata dopo è altrettanto avvincente e così via. Tre stagioni dopo, il nuovo pacchetto di episodi sfida la quarta edizione della serie antologica incentrata sulle possibili tecno-distopie che ci attendono, ritenuta da tutti la più riuscita grazie ai capitoli San Junipero, Metalhead e USS Callister. 🔗gqitalia.it

Ascolti TV | Martedì 1 Aprile 2025. STEP vola al 18.2%, Morgane (13.1%) supera la Coppa Italia (10.8%) - Nella serata di ieri, martedì 1 aprile 2025, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.221.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Empoli-Bologna ha conquistato 2.178.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.712.000 spettatori (18.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.492.000 spettatori pari al 10. 🔗davidemaggio.it

Trump-Putin, chi ha avuto la meglio nel colloquio? Il presidente russo supera in astuzia The Donald: ecco perché - Il presidente russo Vladimir Putin ha superato in astuzia quello americano Donald Trump nel primo round di colloqui che avrebbe dovuto imporre una svolta al conflitto in Ucraina. L?esperienza... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'hashrate di Bitcoin supera 1 Zetahash per la prima volta nella storia; Notizie Cripto : COIN e MSTR Rally mentre i minatori Bitcoin BTDR, MARA e RIOT aumentano di oltre il 10%; Il portafoglio Bitcoin di MicroStrategy supera i $20 miliardi — il ROI è ora superiore al 100%; Trascrizione della relazione sugli utili: Riot Platforms supera le previsioni di ricavi nel Q1 2025, titolo volatile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Riot Platforms ottiene da Coinbase un prestito da $100M “garantito da Bitcoin” - Riot Platforms ha utilizzato la sua enorme riserva Bitcoin come garanzia per ottenere una linea di credito da 100 milioni di dollari da Coinbase, nell'ottica di una continua espansione del miner di ... 🔗it.cointelegraph.com

Riot Platforms ottiene una linea di credito da 100 milioni di dollari supportata da Bitcoin da Coinbase - Riot Platforms (RIOT), società di mining Bitcoin (BTC), ha stipulato un accordo di credito da 100 milioni di dollari con la divisione di credito di Coinbase, utilizzando Bitcoin come garanzia per ... 🔗coindesk.com

Riot Platforms secures $100M ‘Bitcoin-backed’ loan from Coinbase - Riot Platforms has used its massive Bitcoin stockpile as collateral to secure a $100 million credit facility from Coinbase as the cryptocurrency miner eyes continued expansion. The $100 million ... 🔗cointelegraph.com