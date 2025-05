BiodiVino 2025 a San Martino delle Scale la rassegna internazionale dedicata ai vini biologici e biodinamici

vini biologici e biodinamici, incentivare il racconto della biodiversità viticola e sostenere i valori del consumo responsabile e consapevole. Questi in sintesi gli obiettivi di BiodiVino 2025, la 19a edizione della rassegna enologica internazionale dedicata ai prodotti. 🔗 Palermotoday.it - BiodiVino 2025, a San Martino delle Scale la rassegna internazionale dedicata ai vini biologici e biodinamici Promuovere la qualità dei, incentivare il racconto della biodiversità viticola e sostenere i valori del consumo responsabile e consapevole. Questi in sintesi gli obiettivi di, la 19a edizione dellaenologicaai prodotti. 🔗 Palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Carnevale 2025 a San Martino Valle Caudina - San Martino Valle Caudina si prepara a vivere tre giorni di festeggiamenti per il Carnevale 2025, dal 2 al 4 marzo, con un ricco programma di eventi per grandi e piccini. Le strade del borgo si animeranno con carri allegorici, gruppi folkloristici, bande musicali e tante attività per i bambini... 🔗avellinotoday.it

I migliori U23 del mondo arrivano a Col San Martino per il Trofeo Piva 2025 - Riempiti tutti i tasselli delle squadre partecipanti, ora può davvero cominciare il countdown per il Trofeo Piva 2025, in programma domenica 6 aprile. L’AC Col San Martino ha preso attentamente in esame tutte le decine e decine di candidature arrivate, e alla fine ha scelto le 35 squadre che... 🔗trevisotoday.it

San Patrizio 2025, a Pittsburgh tetto crolla durante festa universitaria: 16 feriti - Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività di San Patrizio a Pittsburgh (Usa). Il tetto è collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti alla festa erano in gran parte studenti dell’università di Pittsburgh, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

BiodiVino 2025, a San Martino delle Scale la rassegna internazionale dedicata ai vini biologici e biodinamici; BiodiVino 2025: la biodiversità protagonista nella rassegna internazionale dei vini biologici e biodinamici; Al Vinitaly 2025 la presentazione della 19ª edizione di BiodiVino, rassegna sui vini biologici di Italia Bio; Pesca, 600 mila euro per la promozione dei prodotti ittici. Barbagallo: «Valorizziamo la produzione siciliana. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Biodivino 2025: torna la rassegna dedicata ai vini biologici tra cultura e sostenibilità - BiodiVino 2025, in programma a San Martino delle Scale dal 16 al 18 maggio, celebra i vini biologici e biodinamici con degustazioni e premi per le migliori etichette. 🔗gaeta.it

San Martino, il progetto Acli per trasformare via Lamarmora in un polo civico e sportivo - Sanremo. Un nuovo centro di aggregazione sociale, culturale e sportiva potrebbe prendere vita nel cuore del quartiere di San Martino. A formulare la proposta non è la giunta comunale bensì ... 🔗riviera24.it

SBK / SSP / WCR | Round Italia 2025 – Anteprima del Cremona Circuit: info, albo d’oro ed orari televisivi - Il quarto appuntamento del mondiale SBK si svolgerà sul tracciato di San Martino del Lago, arrivato in calendario lo scorso anno. 🔗p300.it