bimba lanciata dal balcone il figlio di 7 anni ha cercato di impedirlo | le sue parole

anni ha assistito con orrore alla scena più drammatica della sua vita: la madre, 40 anni, afflitta da una profonda fragilità psicologica e in preda a una violenta crisi post partum, ha preso in braccio la sua figlioletta di appena sette mesi e l’ha spinta giù dal terrazzo di un’abitazione di Misterbianco, nell’area metropolitana di Catania.L’episodio, avvenuto in pochi, agghiaccianti istanti, si è consumato nonostante in casa fossero presenti anche il padre dei bambini, la nonna e una zia materna, tutti impotenti di fronte al gesto improvviso. Solo il primogenito ha tentato di intervenire, esclamando “Mamma, che stai facendo?”, ma non è riuscito a fermarla.La piccola neonata è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. 🔗 Thesocialpost.it - bimba lanciata dal balcone, il figlio di 7 anni ha cercato di impedirlo: le sue parole Un bambino di setteha assistito con orrore alla scena più drammatica della sua vita: la madre, 40, afflitta da una profonda fragilità psicologica e in preda a una violenta crisi post partum, ha preso in braccio la sualetta di appena sette mesi e l’ha spinta giù dal terrazzo di un’abitazione di Misterbianco, nell’area metropolitana di Catania.L’episodio, avvenuto in pochi, agghiaccianti istanti, si è consumato nonostante in casa fossero presenti anche il padre dei bambini, la nonna e una zia materna, tutti impotenti di fronte al gesto improvviso. Solo il primogenito ha tentato di intervenire, esclamando “Mamma, che stai facendo?”, ma non è riuscito a fermarla.La piccola neonata è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. 🔗 Thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Catania, bimba lanciata dal balcone: i precedenti - (Adnkronos) – Non è purtroppo un caso isolato la tragedia, avvenuta a Catania, dove una mamma con presunti disturbi psichiatrici ha lanciato la figlia di appena 7 mesi dal balcone di casa. Appena due mesi fa, a Parigi, fece scalpore il caso di una studentessa statunitense in gita nella capitale francese che gettò il neonato […] 🔗periodicodaily.com

Misterbianco, bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: ‘Non accettava la gravidanza’ - La mamma 40enne soffriva di disturbi psichiatrici Una bambina di soli sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata dal secondo piano di una palazzina in via Marchese 93/A a Misterbianco, in provincia di Catania. La madre, la 40enne Annamaria Geraci con disturbi psichiatrici diagnosticati e seguita dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp, è stata fermata dai carabinieri e portata in caserma. 🔗notizieaudaci.it

Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: la piccola è morta, il dramma a Misterbianco. Il papà ha accusato un malore - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i... 🔗ilmattino.it

Su questo argomento da altre fonti

Lancia la bimba dal balcone: il figlio aveva provato a fermare la madre; Bimba di 7 mesi muore dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre; Catania, bimba lanciata dal balcone: i precedenti; Bimba di sette mesi lanciata dal balcone, madre in stato di fermo per omicidio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

bimba lanciata dal balcone, il figlio di 7 anni ha cercato di impedirlo: le sue parole - Un bambino di sette anni ha assistito con orrore alla scena più drammatica della sua vita: la madre, 40 anni, afflitta da una profonda fragilità ... 🔗thesocialpost.it

Lancia la bimba dal balcone: il figlio aveva provato a fermare la madre - MISTERBIANCO (CATANIA) – Ha tentato di fermare la madre che aveva in mano la sorellina di sette mesi e l’ha lanciata in strada dal terrazzo di casa provocandole ferite mortali, nel centro storico di ... 🔗msn.com

Bimba di sette mesi lanciata dal balcone dalla madre. In arresto la donna con problemi psichiatrici - La donna è stata arrestata per l'omicidio della bimba di soli sette mesi. Dimesso dall'ospedale il marito che aveva tentato il suicidio ... 🔗msn.com