Bimba gettata dal balcone a Catania il figlio di 7 anni ha tentato di fermare la madre | Che stai facendo?

Tgcom24.mediaset.it - Bimba gettata dal balcone a Catania, il figlio di 7 anni ha tentato di fermare la madre: "Che stai facendo?" La donna ha ammesso le proprie responsabilità davanti al gip. In casa, al momento della tragedia, c'erano anche il padre dei bambini, la nonna e una zia materna 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Catania, bimba lanciata dal balcone: i precedenti - (Adnkronos) – Non è purtroppo un caso isolato la tragedia, avvenuta a Catania, dove una mamma con presunti disturbi psichiatrici ha lanciato la figlia di appena 7 mesi dal balcone di casa. Appena due mesi fa, a Parigi, fece scalpore il caso di una studentessa statunitense in gita nella capitale francese che gettò il neonato […] 🔗periodicodaily.com

Catania: madre uccide bimba di 7 mesi lanciandola dal balcone - Una bimba di sette mesi è morta oggi, 30 aprile 2025, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa in provincia di Catania. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa L'articolo Catania: madre uccide bimba di 7 mesi lanciandola dal balcone proviene da Firenze Post. 🔗.com

Catania, madre lancia figlia dal balcone: morta bimba di 7 mesi - (Adnkronos) – Tragedia a Misterbianco nel Catanese. Una bimba di sette mesi è morta, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Marchese. La […] L'articolo Catania, madre lancia figlia dal balcone: morta bimba di 7 mesi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Bimba gettata dal balcone a Catania, il figlio di 7 anni ha tentato di fermare la madre: "Che stai facendo?" - Emergono nuovi dettagli sulla 40enne che, nel centro storico di Misterbianco (Catania), ha lanciato la figlia di sette mesi dal terrazzo di casa, provocandole ferite mortali. Testimone diretto della t ... 🔗msn.com

Bimba gettata dal balcone a Catania, un testimone: "Credevo fosse stata investita con la madre" - "Mattino 4" approfondisce il caso della bambina di 7 mesi morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone dalla madre, a Misterbianco, in provincia di Catania. A parlare alle telecamere del p ... 🔗msn.com

Ha gettato la sua bimba di 7 mesi dal balcone ed è rimasta impassibile a guardare di sotto - Arrestata per omicidio la donna di 40 anni che ieri, a Misterbianco, ha lanciato dal terzo piano la sua bambina ... 🔗98zero.com