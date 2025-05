Bike Today con Riccardo Magrini | Fortunato brilla al Romandia il Giro è alle porte!

Bike Today, il magazine dedicato al grande ciclismo condotto da Gian Luca Giardini, l'ospite d'eccezione è Riccardo Magrini, storico commentatore tecnico di Eurosport e voce tra le più amate del pedale. Insieme a lui analizziamo: ? Il trionfo di Lorenzo Fortunato nella tappa del Giro di Romandia Le prospettive del Giro d'Italia 2025, pronto a regalare spettacolo per tre settimane Il rilancio del ciclismo italiano e i protagonisti da seguire E l'annuncio: Riccardo Magrini sarà protagonista della rubrica "La Fagianata" ogni giorno durante il Giro, solo su OA Sport!

