BigMama sale sul palco del Primo Maggio e fa piangere tutti | le parole strazianti VIDEO

Primo Maggio a Roma, l’artista BigMama ha lanciato un grido di allarme dal palco, denunciando un fatto che ormai sembra insostenibile. In un momento di forte emozione, ha fermato la musica per parlare direttamente al pubblico e a chi la seguiva da casa. “Io non ce la faccio più”, ha detto con amarezza. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “The Couple”, ascolti disastrosi: Mediaset pronta a chiudere prima del previsto? Ecco la veritàLeggi anche: Alessandro Basciano, il verdetto definitivo della Cassazione: cosa hanno decisoBigMama, il monologo contro gli haters al Concertone del Primo Maggio commuove tutti“Io non ce la faccio più. Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Tantissimo.” La rapper ha affrontato il tema del “hating”, descrivendolo come una spirale crescente di giudizi e insulti che colpiscono chiunque decida di esporsi pubblicamente. 🔗 Tvzap.it - BigMama sale sul palco del Primo Maggio e fa piangere tutti: le parole strazianti (VIDEO) Durante il Concerto dela Roma, l’artistaha lanciato un grido di allarme dal, denunciando un fatto che ormai sembra insostenibile. In un momento di forte emozione, ha fermato la musica per parlare direttamente al pubblico e a chi la seguiva da casa. “Io non ce la faccio più”, ha detto con amarezza. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “The Couple”, ascolti disastrosi: Mediaset pronta a chiudere prima del previsto? Ecco la veritàLeggi anche: Alessandro Basciano, il verdetto definitivo della Cassazione: cosa hanno deciso, il monologo contro gli haters al Concertone delcommuove“Io non ce la faccio più. Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Tantissimo.” La rapper ha affrontato il tema del “hating”, descrivendolo come una spirale crescente di giudizi e insulti che colpiscono chiunque decida di esporsi pubblicamente. 🔗 Tvzap.it

