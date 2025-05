BigMama e l’odio social che travolge tutto | Io non ce la faccio più lasciatemi vivere

BigMama si scaglia contro gli odiatori da tastiera per difendere se stessa e le altre vittime di insulti gratuiti e gravissimi sui social, ma stavolta dal palco del Concerto del Primo Maggio a Roma ci mette davvero tutto il suo cuore. "Io non ce la faccio più. Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. Ta. 🔗 Milleunadonna.it - BigMama e l’odio social che travolge tutto: “Io non ce la faccio più, lasciatemi vivere” Non è la prima volta chesi scaglia contro gli odiatori da tastiera per difendere se stessa e le altre vittime di insulti gratuiti e gravissimi sui, ma stavolta dal palco del Concerto del Primo Maggio a Roma ci mette davveroil suo cuore. "Io non ce lapiù. Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. Ta. 🔗 Milleunadonna.it

Cosa riportano altre fonti

Morto il tiktoker Davide Garufi, il 21enne si sarebbe tolto la vita: messaggi d’odio sui social contro di lui - È morto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 marzo il 21enne Davide Garufi, tiktoker conosciuto da molti online. Il suo sarebbe stato un gesto volontario, gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le dinamiche dei fatti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi era Davide Alexandra Garufi, giovanissimo tiktoker morto suicida: l’ombra dell’odio social, aperta un’inchiesta - Davide Garufi, di appena 21 anni, stava raccontando da alcuni anni su TikTok il percorso alla scoperta della sua identità di genere. Chi era Davide Alexandra Garufi, giovanissimo tiktoker morto suicida: l’ombra dell’odio social, aperta un’inchiesta (ANSA FOTO) – Notizie.comHa descritto quindi la storia della sua nuova identità transgender con il nome di Alexandra, poi quella nuovamente di Davide, non binario. 🔗notizie.com

La moglie di Vanzina vittima dell’invidia: dopo il furto dei gioielli si scatena l’odio social - Se sei ricco, anche se vecchio e fragile, ti meriti il peggio che ti possa capitare. Sembra questo il principio guida di tanti leoni da tastiera che si sono scagliati contro la moglie di Enrico Vanzina che è stata vittima di una truffa: ha fatto entrare in casa un finto carabiniere a cui ha consegnato i propri gioielli. Una storia che, come... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bigmama contro l’odio sui social: “basta insulti, lasciateci vivere” - Bigmama al concertone del primo maggio denuncia l’odio online e invita a rispettare la libertà di espressione, promuovendo accettazione personale e tolleranza contro insulti e sadismo sui social media ... 🔗gaeta.it

BigMama e il messaggio contro l'odio al Concertone del Primo Maggio - Il Concertone del Primo Maggio, uno degli eventi musicali più attesi in Italia, ha visto quest’anno la partecipazione di BigMama come co-conduttrice. Con il suo stile unico e diretto, ha colto l’occas ... 🔗notizie.it

Big Mama e l'odio sui social: «Non ce la faccio più, fateci vivere» - Sul palco del concertone la musica si è fermata pochi minuti per far spazio al monologo di Big Mama. Che ha parlato a cuore aperto al pubblico arrivato in piazza San Giovanni, a Roma, delle critiche c ... 🔗informazione.it