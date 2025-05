Big Tech utili record nelle trimestrali | ma il futuro è a rischio tra dazi tensioni geopolitiche e nuove regolamentazioni

Tech. In quella che gli analisti alla vigilia hanno definito come la stagione delle trimestrali più attesa e delicata degli ultimi tempi, i conti delle "Magnifiche Sette" hanno, quasi tutti, superato le aspettative (solo Tesla la grande delusa e Nvidia pronta a salire sul palcoscenico ma lo farà il 27 maggio). Ma ci sono anche segni di preoccupazione. Da inizio 2025 le Big Tech hanno perso 2.500 miliardi di dollari di capitalizzazione, travolte dalla nuova ondata di dazi voluta da Donald Trump. nelle ultime quarantotto ore gli occhi erano puntati su Microsoft, Meta, Apple e Amazon, che insieme rappresentano quasi un quarto del valore dell'S&P 500. Dati diffusi: solidi utili e il Nasdaq ha fatto un balzo dell'1,5% a fine giornata. Ma dietro il rimbalzo si nasconde una verità scomoda: l'AI tira, ma con le guerre commerciali i modelli produttivi e strategici vanno verso un cambiamento.

