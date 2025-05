Big Mama e il discorso agli hater al Primo Maggio arriva la reazione di Cruciani

Mama torna come co-conduttrice sul palco del Concerto del 1 Maggio, regalando al pubblico un monologo personale in cui ha esaltato l’accettazione e la libertà di essere sé stessi. Con tono diretto, ha esordito invitando chi la critica a “cambiare canale” anziché riversare odio social: «Se non vi piace il mio corpo, bloccatemi. Però fateci vivere».L’intervento ha suscitato emozioni e una pioggia di applausi, ma non è passato inosservato lo scontro con la pagina dell’Esercito di Cruciani, che ha risposto con toni taglienti, definendo il messaggio «esagerato» e accusando Big Mama di voler sfruttare il palco per «messaggi ideologici».Il contrasto tra il sostegno di molti fan e le critiche più aspre ha acceso un acceso dibattito online, con condivisioni di video e hashtag dedicati. Da un lato chi ne difende il diritto alla diversità, dall’altro chi contesta il suo linguaggio “senza filtri” sul palco istituzionale. 🔗 © Thesocialpost.it - Big Mama e il discorso agli hater al Primo Maggio, arriva la reazione di Cruciani Bigtorna come co-conduttrice sul palco del Concerto del 1, regalando al pubblico un monologo personale in cui ha esaltato l’accettazione e la libertà di essere sé stessi. Con tono diretto, ha esordito invitando chi la critica a “cambiare canale” anziché riversare odio social: «Se non vi piace il mio corpo, bloccatemi. Però fateci vivere».L’intervento ha suscitato emozioni e una pioggia di applausi, ma non è passato inosservato lo scontro con la pagina dell’Esercito di, che ha risposto con toni tenti, definendo il messaggio «esagerato» e accusando Bigdi voler sfruttare il palco per «messaggi ideologici».Il contrasto tra il sostegno di molti fan e le critiche più aspre ha acceso un acceso dibattito online, con condivisioni di video e hashtag dedicati. Da un lato chi ne difende il diritto alla diversità, dall’altro chi contesta il suo linguaggio “senza filtri” sul palco istituzionale. 🔗 Thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Concertone Primo maggio, Big Mama e il discorso contro gli haters: applauso dalla piazza - Oggi in Piazza San Giovanni il Concertone del Primo maggio, tornato nella location storica dopo lo scorso anno. L'apertura è stata affidata a Leo Gassman L'articolo Concertone Primo maggio, Big Mama e il discorso contro gli haters: applauso dalla piazza proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

“Che ne sapete della mia storia? Se non vi piaccio cambiate canale”: il discorso di Big Mama al Concertone Primo Maggio - Un palco prestigioso, quello del Concerto del Primo Maggio, che per lei ha un significato speciale (“mi ha un po’ creata, è stato il mio primissimo trampolino di lancio“, aveva detto in conferenza stampa). E BigMama (al secolo Marianna Mammone), quest’anno in veste non solo di artista ma anche di co-conduttrice insieme a Noemi ed Ermal Meta, ha deciso di usarlo non solo per cantare, ma per lanciare un messaggio forte e chiaro contro l’odio online e il body shaming. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il discorso di Pharrell agli studenti della NYU - Nel 2017 Pharrell Williams ha ricevuto la laurea ad honorem in Belle Arti dalla NY University. Per l’occasione, l’artista ha anche tenuto un discorso in cui si è definito «studente perpetuo» e ha affrontato il tema dell’uguaglianza di genere. «Questa è la prima generazione che si rende davvero conto che le donne non devono essere lasciate indietro, mai. Stiamo finalmente eliminando principi e leggi che hanno fatto sì che le donne rimanessero indietro troppo tempo» ha dichiarato davanti agli studenti. 🔗panorama.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Che ne sapete della mia storia? Se non vi piaccio cambiate canale”: il discorso di Big Mama al…; BigMama scuote il Primo Maggio: «Basta odio sui social, lasciateci vivere»; Concertone, la grande maratona di musica. Lucio Corsi show, poi Achille Lauro, Elodie, Gabry Ponte - Grande successo di ascolti. Oltre 2 milioni e mezzo sintonizzati per Giorgia; BigMama: «Il dolore mi ha portato qui. Almeno a qualcosa è servito». 🔗Cosa riportano altre fonti

Big Mama e il discorso agli hater al Primo Maggio, arriva la reazione di Cruciani - Big Mama torna come co-conduttrice sul palco del Concerto del 1 Maggio, regalando al pubblico un monologo personale in cui ha esaltato l’accettazione e la ... 🔗thesocialpost.it

“Che ne sapete della mia storia? Se non vi piaccio cambiate canale”: il discorso di Big Mama al Concertone Primo Maggio - Un palco prestigioso, quello del Concerto del Primo Maggio, che per lei ha un significato speciale (“mi ha un po’ creata, è stato il mio primissimo trampolino di lancio “, aveva detto in conferenza st ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Big Mama e il discorso contro l’odio social: “Non ce la faccio più, spesso sono persone che hanno l’età dei miei genitori. Perché?” - Marianna Mammone, conosciuta come BigMama, è stata una delle conduttrici sul palco del Concerto del primo maggio. In un momento dedicato anche ai temi social, la cantante ha deciso di condividere la s ... 🔗tecnicadellascuola.it